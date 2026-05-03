Mundo
FMI alerta para riscos de apoios à energia para contas públicas
O FMI alerta os governos europeus para o risco dos apoios à energia porem em causa as contas públicas.
O organismo refere-se sobretudo a subsídios ou cortes fiscais generalizados e dá como o exemplos a Alemanha, Espanha e Itália, países que já anunciaram cortes ou reduções de impostos nos combustíveis e energia.
Este aviso é semelhante ao que o BCE fez no início da semana, quando anunciou que por enquanto mantinha as taxas de referencia inalteradas.