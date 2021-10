Foi encontrada a alemã de 96 anos que fugiu antes de ser julgada por crimes nazis

, disse a porta-voz do tribunal de Itzehoe, Frederike Milhoffer numa conferência de imprensa.

A alemã de 96 anos, que enfrenta acusações por ajudar e incitar ao assassinato de milhares de prisioneiros de campos de concentração nazis foi detida pelas autoridades após fugir do lar de idosos onde reside, na quinta-feira, no dia em que o seu julgamento ia começar. A acusada "deixou o lar durante a manhã, apanhou um táxi" e desapareceu, disse a porta-voz. A idosa vivia perto de Hamburgo, cidade de onde terá saído de metro.







A ex-secretária do comandante do campo de concentração de Stutthof acabou por ser "encontrada" horas depois. Após a fuga, antes da primeira audiência do seu julgamento, o tribunal emitiu um mandado de prisão contra a mulher, de 96 anos, que foi encontrada várias horas depois do seu desaparecimento.









Não foi esclarecido para onde Furchner tentava dirigir-se quando decidiu fugir e faltar ao julgamento, mas segundo o New York Times , vai ser alvo de exames médicos.

Suspeita "não queria comparecer" em tribunal



A alemã é uma antiga funcionária das SS, uma das forças militarizadas utilizadas por Adolf Hitler e trabalhou no campo de concentração de Stutthof, perto de Itzehoe, entre os anos de 1943 e 1945, em plena Segunda Guerra Mundial.



Irmgard Furchner, que foi secretária no campo de concentração de Stutthof, na Polónia, quando tinha 18 anos, não compareceu no tribunal, e já tinha "anunciado que não queria comparecer" no tribunal. No entanto, devido à sua idade e condição física, não se esperava que "evitasse ativamente o julgamento", esclareceu Frederike Milhoffer.







Irmgard Furchner escreveu ao juiz a pedir para ser julgada sem estar presente, o que não é permitido pela lei alemã. O tribunal respondeu ao pedido advertindo que teria de enfrentar consequências legais se não comparecesse em tribunal no dia julgamento.



Antes de dar início ao processo, o tribunal determinou que a alemã de 96 anos não teria condições para aguentar um processo judicial durante um dia inteiro e concordou em realizar sessões mais curtas, embora a suspeita tenha sido classificada como fisicamente apta para ser julgada.







A mulher é acusada de auxiliar o assassinato em 11.387 pessoas e de cumplicidade em sete casos de tentativa de homicídio. Está a ser julgada por um tribunal de menores porque tinha 18 anos quando começou a trabalhar no campo. De acordo com a imprensa alemã, este poderá ser o último julgamento sobre crimes nazis na Alemanha.



O caso contra Furchner baseia-se no precedente legal alemão estabelecido em casos julgados ao longo da última década de que qualquer pessoa que tenha ajudado a manter os campos de extermínio e de concentração nazi a funcionar pode ser processada como cúmplice dos assassínios cometidos ali, mesmo sem evidências de participação num crime específico. Os procuradores argumentam que a idosa fazia parte do aparelho que ajudou o campo de concentração nazi a funcionar durante a Segunda Guerra Mundial, há mais de 75 anos.