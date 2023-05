Fome e morte são realidades cada vez mais presentes no Sudão

De acordo com informações avançadas à Antena 1 pelo Programa Alimentar Mundial, 40 por cento da população não consegue ter uma refeição por dia.Entrevistada pelo jornalista Diogo Pereira, a porta-voz do Programa Alimentar Mundial no Sudão, Leni Kinzli, dá conta de que a fome é um problema antigo no país, mas o conflito armado veio agravar ainda mais a crise alimentar.A capital sudanesa, Cartum, continua a ser palco de violência entre as forças militares e paramilitares.Mais de 600 pessoas já morreram e cerca de cinco mil ficaram feridas desde o início dos combates, a 15 de abril. Há também mais de 700 mil deslocados internos.