Foram detidas 13 pessoas em França suspeitas de organização criminosa

Foram detidas 13 pessoas em França, por suspeita de trafico de seres humanos. Terão transportado dezenas de imigrantes a partir do sudeste de Ásia, principalmente do Vietname. Os detidos são também suspeitos de estar envolvidos no caso dos 39 migrantes vietnamitas que foram encontrados mortos, em outubro do ano passado, num camião frigorífico, em Essex, no Reino Unido.