Forças de Kiev lançaram 390 drones contra a região de Moscovo durante a noite

O autarca afirmou, através de uma mensagem difundida nas redes sociais que foram usadas as defesas aéreas e que a maior parte dos drones foram derrubados "a uma grande distância" da capital da Rússia.

Por outro lado, o governador da região de Moscovo, Andrei Vorobyov, referiu que um drone atingiu um edifício em Tchekov, uma cidade a sul da capital russa.

O presidente da Câmara de Tchekov, Mikhail Sobakin, detalhou que o impacto do drone danificou dois apartamentos, mas não causou vítimas.

O canal de notícias independente Telegram Astra publicou hoje um filme do ataque com um drone ucraniano, mostrando o aparelho em direção ao edifício e a explodir no momento do impacto.

A queda de outro drone provocou um incêndio numa fábrica de recauchutagem de pneus na mesma cidade, segundo os meios de comunicação locais.

Nas localidades russas de Vaulovo e Dubna foram também relatados impactos de drones causando incêndios em duas casas particulares.

Na aldeia de Koledino, perto da cidade de Podolsk, a sul de Moscovo, um armazém pertencente a uma empresa de logística 3PL ardeu, segundo o portal do Telegram Astra.

Perto da instalação afetada, que serve cadeias de supermercados russas, encontra-se um armazém da Wildberries, conhecida como a "Amazon russa", uma empresa que tem sido alvo frequente de ataques ucranianos nas últimas semanas.

Segundo o Ministério da Defesa russo, as defesas aéreas "intercetaram e destruíram 356 drones ucranianos durante a noite.

O chefe de Estado da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, referiu-se ao ataque afirmando que a região de Moscovo foi alvo de mais de 390 drones durante a última noite, causando danos em habitações.

O ataque da última noite contra a Rússia ocorreu antes da visita do Presidente da Ucrânia aos Estados Unidos.

Por outro lado, o Ministério da Defesa da Rússia reivindicou o ataque ocorrido hoje contra duas embarcações ucranianas - ligadas às Forças Armadas da Ucrânia - no Mar Negro e junto ao porto de Mykolaiv.

Um comunicado das forças de Moscovo indicou que um navio ucraniano que transportava carga militar foi atacado por drones na região noroeste do Mar Negro.

Uma outra embarcação ucraniana foi atacada no porto de Mykolaiv, refere o mesmo comunicado.

Nas últimas semanas, a Rússia intensificou os ataques contra portos ucranianos no Mar Negro: Odessa, Chornomorsk e Izmail.

O ataque da Rússia ocorreu após uma ofensiva ucraniana contra embarcações que se dirigiam para portos russos nos mares Negro e de Azov.

Moscovo declarou que vai continuar a atacar embarcações que fornecem armamento à Ucrânia, mesmo que os ataques resultem "na morte de cidadãos de países terceiros, como a Índia".