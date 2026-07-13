Fortes chuvas, deslizamentos e inundações fazem 51 mortos no Bangladesh

Milhares de habitações foram destruídas pelas inundações repentinas e deslizamentos de terra, em consequência das chuvas que atingiram a maioria do país. Pelo menos metade das vítimas mortais registaram-se em Cox’s Bazar, uma região povoada por refugiados rohingya.





A região acolhe mais de um milhão de refugiados rohingya, constituindo o maior campo de refugiados do mundo. Na semana passada, vários alunos e um professor morreram depois de as águas das cheias terem invadido uma escola naquele distrito.



As chuvadas começaram há mais de uma semana e, com a intensificação nos últimos dias, as autoridades emitiram alertas para o risco de inundações e deslizamentos de terra, retiraram famílias de zonas de alto risco e adiaram os exames escolares. Milhares de pessoas estão em abrigos do Governo, incluindo na capital Daca.





De acordo com o Centro de Previsão e Alerta para Cheias, a situação no sudeste do país deverá melhorar nos próximos dias. Ainda assim, as autoridades alertam que a continuação da monção nas regiões nordeste e norte poderá provocar novas inundações.



O Bangladesh, país de baixa altitude e com muitos rios, é frequentemente atingido por fortes chuvas e inundações durante a estação das monções. Mas os especialistas têm alertado que as alterações climáticas tornaram as chuvas mais intensas e frequentes.