Fortes chuvas suspendem reinício das aulas na província angolana de Benguela

Em comunicado, a mesma fonte refere que a situação de calamidade resultante do desabamento do dique de proteção da margem esquerda do rio Cavavo, entre o bairro da Calomanda e Seta, deram origem a danos de extrema gravidade em pelo menos oito bairros e inclusive parte da cidade sede devido às fortes chuvas.

Segundo as autoridades de Benguela, o incidente do fim de semana - que provocou cinco mortos - além de comprometer seriamente a mobilidade das populações e causar avultados danos humanos e materiais, forçou ao desalojamento de mais de 4.500 cidadãos das suas zonas de residência.

Cidadãos desalojados em consequência das cheias nas zonas habitacionais encontram-se sob assistência das autoridades competentes, refere-se.

As aulas no ensino geral referente ao terceiro trimestre, após duas semanas de férias, reiniciaram oficialmente hoje em todas as 21 províncias angolanas.

Em Benguela, o governo local decidiu suspender a retoma das aulas em todas as instituições de ensino público, privado e comparticipado, face à gravidade e a necessidade premente de se proceder à limpeza das áreas afetadas [pelas chuvas] e à reposição das condições de segurança.

"A interrupção das atividades letivas manter-se-á em vigor até que as condições permitam o regresso em segurança, sendo que uma nova data será anunciada oportunamente", lê-se no comunicado, em que se apela ainda à compreensão e à máxima colaboração dos cidadãos.

As chuvas torrenciais voltaram a atingir Angola neste fim de semana, com destaque para a província de Benguela, onde o transbordo do rio Cavaco deixou vários bairros submersos, nomeadamente Calomanga, Seta Antiga, Massangarala, Compão, Capiandalo, Cawango, Cotel e Calomburaco.