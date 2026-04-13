Fortes chuvas suspendem reinício das aulas na província angolana de Benguela
O governo provincial de Benguela decidiu suspender o reinício as aulas no ensino público e privado, devido aos danos de "extrema gravidade" causados pelas fortes chuvas no fim de semana naquela província angolana, foi hoje anunciado.
Em comunicado, a mesma fonte refere que a situação de calamidade resultante do desabamento do dique de proteção da margem esquerda do rio Cavavo, entre o bairro da Calomanda e Seta, deram origem a danos de extrema gravidade em pelo menos oito bairros e inclusive parte da cidade sede devido às fortes chuvas.
Segundo as autoridades de Benguela, o incidente do fim de semana - que provocou cinco mortos - além de comprometer seriamente a mobilidade das populações e causar avultados danos humanos e materiais, forçou ao desalojamento de mais de 4.500 cidadãos das suas zonas de residência.
Cidadãos desalojados em consequência das cheias nas zonas habitacionais encontram-se sob assistência das autoridades competentes, refere-se.
As aulas no ensino geral referente ao terceiro trimestre, após duas semanas de férias, reiniciaram oficialmente hoje em todas as 21 províncias angolanas.
Em Benguela, o governo local decidiu suspender a retoma das aulas em todas as instituições de ensino público, privado e comparticipado, face à gravidade e a necessidade premente de se proceder à limpeza das áreas afetadas [pelas chuvas] e à reposição das condições de segurança.
"A interrupção das atividades letivas manter-se-á em vigor até que as condições permitam o regresso em segurança, sendo que uma nova data será anunciada oportunamente", lê-se no comunicado, em que se apela ainda à compreensão e à máxima colaboração dos cidadãos.
As chuvas torrenciais voltaram a atingir Angola neste fim de semana, com destaque para a província de Benguela, onde o transbordo do rio Cavaco deixou vários bairros submersos, nomeadamente Calomanga, Seta Antiga, Massangarala, Compão, Capiandalo, Cawango, Cotel e Calomburaco.