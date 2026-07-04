"Fortes laços". Luís Montenegro felicita EUA no aniversário da independência

I warmly congratulate the United States on the occasion of its 250th anniversary of independence. Throughout our shared history - one that has also been shaped by the invaluable contributions of the large Portuguese and Portuguese-American community - the United States has played… — Luís Montenegro (@LMontenegro_PT) July 4, 2026

O primeiro-ministro português felicitou este sábado os Estados Unidos pelo 250.º aniversário da independência daquele país, destacando os "fortes laços humanos, culturais e económicos" que unem "as duas margens do Atlântico".“Felicito vivamente os EUA pelos seus 250 anos de independência”, começou por escrever Luís Montenegro na rede social X.“Ao longo de uma História comum, que foi também construída com o contributo da numerosa comunidade portuguesa e lusodescendente,”, afirmou.O primeiro-ministro lembrou ainda que Portugal foi “um dos primeiros países a reconhecer a independência dos EUA”, sendo ainda “membro fundador da NATO e firme defensor da comunidade transatlântica”, pelo que celebra estes“Ao povo amigo norte-americano, ao presidente dos Estados Unidos e a todos os portugueses e lusodescendentes que vivem nos EUA desejo um Feliz Dia da Independência”, acrescentou.