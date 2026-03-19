França. Batalha entre Hittler e Zielinski coloca Arcis-sur-Aube no mapa digital

ambos os candidatos disseram que a questão dos nomes nunca lhes tinha passado pela cabeça.

"Ça ne me fait pas rigoler", "je le vis bien, je suis habitué": le surprenant duel Hittler-Zielenski aux municipales raconté par les candidatshttps://t.co/m4lDuIUmxA — BFM (@BFMTV) March 18, 2026 O autarca Hittler, que procura a reeleição, admitiu estar tão habituado ao seu próprio nome que nunca lhe ocorreu que o facto fosse esquisito. Nenhum dos dois acha o facto estranho. Em entrevista à estação televisiva francesa BFM,

Fenómeno descontrolado

Hittler lidera uma lista de centro-direita em Arcis-sur-Aube, e o seu adversário Antoine Renault-Zielinski, pertence ao movimento de extrema-direita Patriota.

Um apelido em declínio

Uma filha e uma nora de Charles, igualmente Hittler, são candidatas a vereadoras nas eleições municipais noutras cidades de França.

Segunda volta renhida

Mas, mal se falou disso, de imediato surgiram dezenas de publicações humorísticas, a opor o falecido ditador alemão nazi, Adolf Hitler, ao presidente ucraniano contemporâneo, Volodymyr Zelensky.A atiçar as piadas, o facto ainda mais curioso, dede Zelensky.E as coincidências prosseguem.Em 1814,– e dois anos depois, imigrantes alemães convidados pelo governo russo batizaram a sua povoação de Artsyz, em homenagem à batalha.O francês Hittler, de nome próprio Charles, lamenta a súbita notoriedade. "Está completamente descontrolada", referiu à BBC.Renault-Zielinski é um ex-agente alfandegário e empreendedor local dinâmico, recém-chegado a Arcis, ao contrário de Hittler, um filho da terra. A segunda parte do seu nome vem da sua mãe polaca."As pessoas perguntam-me frequentemente se sou parente de Zelensky – ao que tenho de responder que não, salientando que o nome polaco termina em 'i' e o ucraniano em 'y'", disse à BFMTV."No domingo, comecei a ver mensagens sobre os nossos nomes a circular no X e pensei que fosse apenas uma brincadeira tola. Mas aos poucos percebi que todos falavam de nós!", prosseguiu.", garantiu. "Seria melhor se as pessoas falassem de Arcis por outros motivos, mas pelo menos estamos no mapa", acrescentou.Charles Hitler tem-se mostrado mais incomodado. "Se as pessoas estivessem a falar sobre a cidade e as nossas políticas, seria uma coisa. Mas tudo o que lhes interessa são os nossos nomes", indignou-se.A atenção está a ser excessiva, acrescentou. "Está fora de controlo. Vi artigos online a dizer '37% dos habitantes de Arcis são hitleristas!'."Toda a vida já fui alvo de piadas ocasionais sobre o meu nome", referiu. "Por vezes, as pessoas desenhavam bigodes nos meus cartazes de campanha. Nunca foi um grande problema".Até agora.Filho de um pastor do norte da Alsácia, 'Monsieur Charles', como é mais conhecido, sempre desvalorizou o apelido.O pai esteve na Alemanha durante a guerra, levado para trabalhos forçados. No regresso, conheceu a mãe de Charles, em 1949. Aconselharam-no naturalmente a mudar de nome."Mas", explicou o candidato.Até porque, "uma vez que se torna conhecido, o nome deixa de ter importância. As pessoas olham para a pessoa por detrás do nome. Para os meus conhecidos, eu era apenas 'Monsieur Charles'. Por isso, decidi mantê-lo", explicou em entrevistas.O apelido está contudo em declínio em França. Os primos Hittler na Alsácia tiveram todos filhas, pelo que o nome está a desaparecer por lá., e os seus netos adotaram o apelido da mãe, contou Charles aos jornalistas.Também na Alemanha e na Áustria, o apelido Hitler popularizado por Adolf em meados do século XX, era relativamente raro e, depois da Segunda Grande Guerra praticamente desapareceu.Já a notoriedade de Arcis-sur-Aube, 160 quilómetros a sudeste de Paris, poderá manter-se mais uns dias.A segunda volta das eleições municipais, no próximo domingo, coloca Hittler contra Renault-Zielinski e uma terceira candidata, Annie Soucat.Na primeira volta, Charles Hittler, sob o slogan "Vamos agir juntos por Arcis", venceu com 37,81 por cento dos votos, longe do limite dos 50 por cento necessários para garantir a reeleição.Logo atrás, ficou Antoine Renault-Zielinski, a concorrer com o lema "Arcis-sur-Aube em chamas", que obteve 29,99 por cento., que ficou em segundo lugar com 32,20 por cento.Os internautas irão agora estar atentos para saber se Hittler irá ascender de novo ao poder local ou se Zielinski o irá vencer.