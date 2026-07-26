França. Bombeiros "exaustos" e "impotentes" perante avanço do fogo

"A situação no terreno é mais defensiva do que ofensiva: trata-se de uma estratégia de guerra; estamos a ser constantemente bombardeados e precisamos de levar todos para um local seguro".





Esta preocupação é agravada pela previsão do tempo.







Aguarda-se uma nova onda de calor e os bombeiros estão a aproximar-se de uma "impossibilidade operacional", explicou Brocardi, perante florestas "muito secas, há meses.





O Palácio do Eliseu anunciou que o presidente Emmanuel Macron irá presidir a uma reunião interministerial de crise na segunda-feira, às 10h00. Esta reunião será realizada no Ministério do Interior e terá lugar antes de uma reunião de gabinete agendada para as 11h00.



Fogo a "15 Km de Bordéus"





O fogo de Gironda, na costa atlântica francesa, já consumiu 42 mil hectares (quatro vezes o tamanho de Paris).

Nas proximidades, a rede de indústrias de defesa e instalações científicas em torno do Aeroporto de Bordéus-Mérignac, incluindo uma fábrica de pólvora, uma fábrica de mísseis e centros de investigação, está agora sob vigilância constante, exposta ao enorme incêndio.

Nesta região, mundialmente famosa pelas suas vinhas, o governo afirma ser "muito provável" que esta seja a maior operação de evacuação civil alguma vez realizada em França fora de uma zona de conflito.





O incêndio já está entre os maiores em França desde a Segunda Guerra Mundial.

Está a ser impossível combater fogo às portas de Bordéus que está a "alastrar em todas as direções", com os bombeiros a sentirem-se "impotentes" contra uma "tempestade de fogo" sem precedentes."Estamos perante um incêndio do tipo 'convectivo', que cria os seus próprios ventos e muda constantemente de direção, ao contrário de um incêndio típico que se propaga em forma de cone. Como resultado, propaga-se em todas as direções, com múltiplos focos de incêndio, tornando a situação completamente imprevisível", explicou à Agência France Presse o tenente-coronel Éric Brocardi, porta-voz da Federação Nacional de Bombeiros., que conta com 850 mil habitantes., reafirmou contudo o presidente da câmara, Thomas Cazenave.O fogo fez cortar várias estradas nacionais, também a autoestrada A63 que liga Espanha à região de Gironda. A linha ferroviária está também interrompida no sul de Bordéus.A rede elétrica foi também afetada e, indicou a Enedis, operadora da rede de distribuição de energia elétrica, à Agence France-Presse (AFP), acrescentando que a situação permanece "muito instável", uma vez que algumas áreas afetadas são inacessíveis às suas equipas.A presidente do departamento de Gironda indicou, este domingo, que. Descartou também qualquer trabalho na segunda-feira nos municípios afetados, antes de um possível agravamento da situação na terça-feira devido à esperada subida das temperaturas."Peço aos turistas que não venham, que não vão a Gironda", acrescentou Sophie Brocas, sugerindo ainda que "os turistas que já lá estão considerem outro destino".Quase 40 mil turistas, alojados em 45 parques de campismo em Gironde e Landes, devastados por intensos incêndios, foram evacuados até ao momento, informou este domingo a Federação Nacional de Hotelaria ao Ar Livre (FNHPA).