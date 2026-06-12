França. Centenas no funeral de menina de 11 anos assassinada

França. Centenas no funeral de menina de 11 anos assassinada

Uma menina de 11 anos, morta há uma semana pelo pai da melhor amiga, foi a enterrar esta sexta-feira.

RTP /
A morte de Lyhanna provocou enormes manifestações de repúdio contra falhas na proteção de menores Foto: Guillaume Horcajuelo - EPA

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A despedida causou uma enorme emoção nacional em França.
Reportagem dos correspondentes Rosário Salgueiro e Paulo Domingos Lourenço

O suspeito tinha uma longa lista de queixas de abuso sexual de crianças que a justiça francesa não investigou.

Falha que provocou grandes manifestações contra a falta de proteção infantil contra a violência.

Jerome Barella está preso e nas últimas horas ficou a saber-se que os americanos já tinham alertado os investigadores para a presença deste homem em sites que partilhavam imagens de meninas abusadas.

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