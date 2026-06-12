França. Centenas no funeral de menina de 11 anos assassinada

Reportagem dos correspondentes Rosário Salgueiro e Paulo Domingos Lourenço





O suspeito tinha uma longa lista de queixas de abuso sexual de crianças que a justiça francesa não investigou.





Falha que provocou grandes manifestações contra a falta de proteção infantil contra a violência.

A despedida causou uma enorme emoção nacional em França.Jerome Barella está preso e nas últimas horas ficou a saber-se que os americanos já tinham alertado os investigadores para a presença deste homem em sites que partilhavam imagens de meninas abusadas.