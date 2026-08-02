França. Cerca de 30 mil pessoas aconselhadas a ficar em casa após incêndio em armazém industrial

"Por precaução, os residentes de Gandrange, Amnéville, Vitry-sur-Orne, Clouange e Rombas são aconselhados a permanecer nas suas casas até novo aviso", indicou a autarquia de Moselle em comunicado.



O incêndio, que começou por volta das 10h30 (9h30 em Portugal Continental), e foi declarado "controlado" já durante a tarde, segundo as autoridades.



Este incêndio atingiu um armazém classificado como SEVESO, ou seja, um local industrial de alto risco. Fica localizado no complexo Safe (Suez Alternative Fuels & Energies), na zona industrial de Gandrange.



"Trata-se de um incêndio de grandes proporções num armazém de resíduos industriais de 800 metros quadrados, cuja estrutura colapsou", disse à agência France Presse um porta-voz do Centro de Operações de Incêndio e Resgate de Moselle.



Para o local foram mobilizados cerca de 135 bombeiros, com 40 viaturas.



"Estão a ser tomadas medidas para analisar o fumo e determinar se o isolamento pode ser suspenso", acrescentou a responsável de comunicação Géraldine Chambeaudie.



Um bombeiro e um funcionário do local sofreram ferimentos ligeiros e foram levados para o hospital, enquanto outro bombeiro, também com ferimentos ligeiros, foi assistido no local.



"Dada a presença de produtos químicos, as medidas de isolamento devem continuar a ser rigorosamente respeitadas", declarou Quentin Bigot, presidente da Câmara de Gandrange, através do Facebook.



O responsável transmitiu as mesmas indicações dadas pela autarquia: "Fiquem em casa. Fechem portas e janelas. Evitem saídas e viagens não essenciais. Em caso algum se aproximem da zona do incêndio."