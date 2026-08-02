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França. Cerca de 30 mil pessoas aconselhadas a ficar em casa após incêndio em armazém industrial
Cerca de 30 mil residentes do leste de França, em Moselle, foram aconselhados a ficar em casa este domingo devido a um incêndio num armazém de resíduos industriais. O fogo, que foi dominado já esta tarde, continua a produzir uma grande coluna de fumo negro.
"Por precaução, os residentes de Gandrange, Amnéville, Vitry-sur-Orne, Clouange e Rombas são aconselhados a permanecer nas suas casas até novo aviso", indicou a autarquia de Moselle em comunicado.
O incêndio, que começou por volta das 10h30 (9h30 em Portugal Continental), e foi declarado "controlado" já durante a tarde, segundo as autoridades.
Este incêndio atingiu um armazém classificado como SEVESO, ou seja, um local industrial de alto risco. Fica localizado no complexo Safe (Suez Alternative Fuels & Energies), na zona industrial de Gandrange.
"Trata-se de um incêndio de grandes proporções num armazém de resíduos industriais de 800 metros quadrados, cuja estrutura colapsou", disse à agência France Presse um porta-voz do Centro de Operações de Incêndio e Resgate de Moselle.
Para o local foram mobilizados cerca de 135 bombeiros, com 40 viaturas.
"Estão a ser tomadas medidas para analisar o fumo e determinar se o isolamento pode ser suspenso", acrescentou a responsável de comunicação Géraldine Chambeaudie.
Um bombeiro e um funcionário do local sofreram ferimentos ligeiros e foram levados para o hospital, enquanto outro bombeiro, também com ferimentos ligeiros, foi assistido no local.
"Dada a presença de produtos químicos, as medidas de isolamento devem continuar a ser rigorosamente respeitadas", declarou Quentin Bigot, presidente da Câmara de Gandrange, através do Facebook.
O responsável transmitiu as mesmas indicações dadas pela autarquia: "Fiquem em casa. Fechem portas e janelas. Evitem saídas e viagens não essenciais. Em caso algum se aproximem da zona do incêndio."
O incêndio, que começou por volta das 10h30 (9h30 em Portugal Continental), e foi declarado "controlado" já durante a tarde, segundo as autoridades.
Este incêndio atingiu um armazém classificado como SEVESO, ou seja, um local industrial de alto risco. Fica localizado no complexo Safe (Suez Alternative Fuels & Energies), na zona industrial de Gandrange.
"Trata-se de um incêndio de grandes proporções num armazém de resíduos industriais de 800 metros quadrados, cuja estrutura colapsou", disse à agência France Presse um porta-voz do Centro de Operações de Incêndio e Resgate de Moselle.
Para o local foram mobilizados cerca de 135 bombeiros, com 40 viaturas.
"Estão a ser tomadas medidas para analisar o fumo e determinar se o isolamento pode ser suspenso", acrescentou a responsável de comunicação Géraldine Chambeaudie.
Um bombeiro e um funcionário do local sofreram ferimentos ligeiros e foram levados para o hospital, enquanto outro bombeiro, também com ferimentos ligeiros, foi assistido no local.
"Dada a presença de produtos químicos, as medidas de isolamento devem continuar a ser rigorosamente respeitadas", declarou Quentin Bigot, presidente da Câmara de Gandrange, através do Facebook.
O responsável transmitiu as mesmas indicações dadas pela autarquia: "Fiquem em casa. Fechem portas e janelas. Evitem saídas e viagens não essenciais. Em caso algum se aproximem da zona do incêndio."