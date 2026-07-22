França é o primeiro país da UE a proibir redes sociais a menores de 15 anos

A medida era uma promessa de Emmanuel Macron, antes de terminar o mandato. E na terça-feira o parlamento francês aprovou a proposta de lei que visa a proibição de menores de 15 anos a aceder às redes sociais, com 279 votos a favor e 81 contra.

“A França abre caminho na Europa para proteger as nossas crianças e adolescentes. Continuamos em frente”, disse o presidente francês, num vídeo publicado nas suas redes sociais pouco depois da aprovação definitiva do texto, no qual saudou a decisão do parlamento.





”Comprometi-me a fazê-lo e agora já está aprovado: as redes sociais serão proibidas para menores de 15 anos a partir do início do ano letivo”.

O Governo francês insiste que as ferramentas online para implementar as verificações de idade são eficazes e seguras, apesar das críticas dos céticos. E a medida será implementada em duas fases:

a partir de setembro, pessoas com menos de 15 anos não podem abrir contas e a verificação de idade será obrigatória para todas as novas contas;

e depois em janeiro de 2027, essa regra vai aplicar-se a todas as contas existentes, o que significa que todos os cidadãos em França vão ter de comprovar que têm mais de 15 anos para usar as redes sociais.

Para o presidente, a proibição é uma reforma fundamental do último mandato, que Macron prometeu implementar até setembro.Esta nova lei vai obrigar qualquer cidadão em França a comprovar a sua idade para aceder às redes sociais e surge em um momento em que o Reino Unido e a União Europeia estão a desenvolver as próprias restrições em resposta às preocupações com a saúde mental infantil.Uma vez que a proibição entre em vigor, as plataformas de redes sociais vão precisar de usar ferramentas de verificação de idade aprovadas pela autoridade francesa de proteção de dados.A ministra francesa de Assuntos Digitais, Anne Le Hénanff, defendeu a rapidez na implementação da lei antes da votação, "porque já existem ferramentas de verificação de idade".Outros países europeus, incluindo Portugal, estão a discutir ou já adotaram medidas semelhantes, mas fixaram, na maioria dos casos, a idade nos 16 anos.