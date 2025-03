França e Reino Unido propõem cessar-fogo na Ucrânia durante um mês

Uma trégua que teria como objetivo a suspensão dos ataques aéreos, marítimos, assim como os ataques contra infraestruturas energéticas.Emmanuel Macron revela também que os europeus pretendem aumentar as despesas com Defesa para um valor entre os 3 e os 3,5 por cento do PIB.





Entretanto, ao jornal Le Figaro, o chefe de Estado Francês fala sobre o investimento em segurança e dissuasão nuclear. Questões que vão ser discutidas quinta-feira na reunião extraordinária do Conselho Europeu.





Já em Bruxelas, os chefes de Estado vão debater o novo pacote de apoio militar à Ucrânia, que vai contar também com o contributo português.



Portugal vai ser chamado a entrar com um valor entre os 300 e os 450 milhões.



A ajuda portuguesa pode ser em dinheiro ou em espécie, se o país enviar equipamentos, munições e capacidades militares.