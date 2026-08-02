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França. Levantado o confinamento de 30 mil pessoas após incêndio em armazém industrial
Cerca de 30 mil residentes do leste de França, em Moselle, foram aconselhados a ficar em casa este domingo devido a um incêndio num armazém de resíduos industriais. O alerta foi levantado após a análise aos níveis de toxicidade e poluição do fumo.
"Foram tomadas medidas (...) para avaliar o impacto do fumo. Os resultados destas análises eliminaram o risco de toxicidade e poluição nos municípios afetados", indicou a autarquia de Moselle em comunicado.
O incêndio, que começou por volta das 10h30 (9h30 em Portugal Continental), e foi declarado "controlado" já durante a tarde, segundo as autoridades.
Este incêndio atingiu um armazém classificado como SEVESO, ou seja, um local industrial de alto risco. Fica localizado no complexo Safe (Suez Alternative Fuels & Energies), na zona industrial de Gandrange.
"Trata-se de um incêndio de grandes proporções num armazém de resíduos industriais de 800 metros quadrados, cuja estrutura colapsou", indicava à agência France Presse um porta-voz do Centro de Operações de Incêndio e Resgate de Moselle.
Para o local foram mobilizados cerca de 135 bombeiros, com 40 viaturas.
Um bombeiro e um funcionário do local sofreram ferimentos ligeiros e foram levados para o hospital, enquanto outro bombeiro, também com ferimentos ligeiros, foi assistido no local.
"Dada a presença de produtos químicos, as medidas de isolamento devem continuar a ser rigorosamente respeitadas", declarou Quentin Bigot, presidente da Câmara de Gandrange, através do Facebook.
Assim, as populações dos municípios de Gandrange, Amnéville, Clouange, Vitry-sur-Orne e Rombas "podem sair de casa, se necessário", indicaram as autoridades.
Este incêndio atingiu um armazém classificado como SEVESO, ou seja, um local industrial de alto risco. Fica localizado no complexo Safe (Suez Alternative Fuels & Energies), na zona industrial de Gandrange.
"Trata-se de um incêndio de grandes proporções num armazém de resíduos industriais de 800 metros quadrados, cuja estrutura colapsou", indicava à agência France Presse um porta-voz do Centro de Operações de Incêndio e Resgate de Moselle.
Para o local foram mobilizados cerca de 135 bombeiros, com 40 viaturas.
Um bombeiro e um funcionário do local sofreram ferimentos ligeiros e foram levados para o hospital, enquanto outro bombeiro, também com ferimentos ligeiros, foi assistido no local.
"Dada a presença de produtos químicos, as medidas de isolamento devem continuar a ser rigorosamente respeitadas", declarou Quentin Bigot, presidente da Câmara de Gandrange, através do Facebook.