França. Levantado o confinamento de 30 mil pessoas após incêndio em armazém industrial





Assim, as populações dos municípios de Gandrange, Amnéville, Clouange, Vitry-sur-Orne e Rombas "podem sair de casa, se necessário", indicaram as autoridades.





, indicou a autarquia de Moselle em comunicado.O incêndio, que começou por volta das 10h30 (9h30 em Portugal Continental), e foi declarado "controlado" já durante a tarde, segundo as autoridades.Fica localizado no complexo Safe (Suez Alternative Fuels & Energies), na zona industrial de Gandrange."Trata-se de um incêndio de grandes proporções num armazém de resíduos industriais de 800 metros quadrados, cuja estrutura colapsou", indicava à agência France Presse um porta-voz do Centro de Operações de Incêndio e Resgate de Moselle.Para o local foram mobilizados cerca de 135 bombeiros, com 40 viaturas.Um bombeiro e um funcionário do local sofreram ferimentos ligeiros e foram levados para o hospital, enquanto outro bombeiro, também com ferimentos ligeiros, foi assistido no local., declarou Quentin Bigot, presidente da Câmara de Gandrange, através do Facebook.