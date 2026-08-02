França. Levantado o confinamento de 30 mil pessoas após incêndio em armazém industrial

França. Levantado o confinamento de 30 mil pessoas após incêndio em armazém industrial

Cerca de 30 mil residentes do leste de França, em Moselle, foram aconselhados a ficar em casa este domingo devido a um incêndio num armazém de resíduos industriais. O alerta foi levantado após a análise aos níveis de toxicidade e poluição do fumo.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Romeo Boetzle - AFP

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"Foram tomadas medidas (...) para avaliar o impacto do fumo. Os resultados destas análises eliminaram o risco de toxicidade e poluição nos municípios afetados", indicou a autarquia de Moselle em comunicado.

Assim, as populações dos municípios de Gandrange, Amnéville, Clouange, Vitry-sur-Orne e Rombas "podem sair de casa, se necessário", indicaram as autoridades. 

O incêndio, que começou por volta das 10h30 (9h30 em Portugal Continental), e foi declarado "controlado" já durante a tarde, segundo as autoridades.

Este incêndio atingiu um armazém classificado como SEVESO, ou seja, um local industrial de alto risco. Fica localizado no complexo Safe (Suez Alternative Fuels & Energies), na zona industrial de Gandrange.

"Trata-se de um incêndio de grandes proporções num armazém de resíduos industriais de 800 metros quadrados, cuja estrutura colapsou", indicava à agência France Presse um porta-voz do Centro de Operações de Incêndio e Resgate de Moselle.

Para o local foram mobilizados cerca de 135 bombeiros, com 40 viaturas.

Um bombeiro e um funcionário do local sofreram ferimentos ligeiros e foram levados para o hospital, enquanto outro bombeiro, também com ferimentos ligeiros, foi assistido no local.

"Dada a presença de produtos químicos, as medidas de isolamento devem continuar a ser rigorosamente respeitadas", declarou Quentin Bigot, presidente da Câmara de Gandrange, através do Facebook.
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