França. Maquinista de TGV morre em colisão com camião

(em atualização)





O acidente foi confirmado pela Câmara Municipal de Lens e pela companhia ferroviária nacional francesa SNCF. A bordo seguiam 243 pessoas.

De acordo com a imprensa francesa, o camião estaria ao serviço do Exército, a transportar material militar.

Segundo um porta-voz da autarquia, 27 pessoas também ficaram feridas no acidente, que ocorreu por volta das 07h00 (06h00 em Lisboa).



Neste momento as autoridades não adiantam as circunstâncias deste grave desastre.



O ministro dos Transportes, Philippe Tabarot, anunciou que vai deslocar-se ao local do acidente.

Un accident impliquant un poids-lourd et un TGV s’est produit ce matin entre Béthune et Lens.



Je me rends sur place avec le Président-directeur général de la SNCF, Jean Castex. — Philippe Tabarot (@PhilippeTabarot) April 7, 2026 A circulação ferroviária está interrompida entre Béthune-Lens pelo menos até ao fim do dia.

A circulação ferroviária está interrompida entre Béthune-Lens pelo menos até ao fim do dia.







