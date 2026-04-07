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França. Maquinista de TGV morre em colisão com camião

França. Maquinista de TGV morre em colisão com camião

O maquinista do comboio de alta velocidade morreu ao embater contra um camião numa passagem de nível junto a Lens, no norte de França. Há ainda registo de 27 feridos. Há dois feridos em estado muito grave e em perigo de vida, de acordo com o balanço mais recente.

RTP /
Sameer Al-Doumy / AFP

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(em atualização)

O acidente foi confirmado pela Câmara Municipal de Lens e pela companhia ferroviária nacional francesa SNCF. A bordo seguiam 243 pessoas.
De acordo com a imprensa francesa, o camião estaria ao serviço do Exército, a transportar material militar.
Segundo um porta-voz da autarquia, 27 pessoas também ficaram feridas no acidente, que ocorreu por volta das 07h00 (06h00 em Lisboa).

Neste momento as autoridades não adiantam as circunstâncias deste grave desastre. 

O ministro dos Transportes, Philippe Tabarot, anunciou que vai deslocar-se ao local do acidente.
A circulação ferroviária está interrompida entre Béthune-Lens pelo menos até ao fim do dia.


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