França regista quase 14 mil mortos devido ao vírus

Segundo Jérôme Salomon, apesar de a maioria das mortes ter acontecido em hospital (8.943), nos lares registaram-se até agora, desde o início da pandemia, 4.889 óbitos.

O país registou até agora 93.790 casos de covid-19.

Há 31.320 pessoas hospitalizadas em França devido à covid-19, dos quais 6.883 estão nos cuidados intensivos. Nas últimas 24 horas houve 255 novos casos de doentes graves admitidos nestas unidades em todo o país.

Mesmo se o número de doentes em estado grave tem vindo a estabilizar, Salomon lembrou que continua a haver "um número completamente excecional de pacientes" nos hospitais e que é cedo para falar do fim da quarentena.

"É muito cedo e não é razoável falar sobre o futuro", adiantou Jérôme Salomon, sobre o possível fim do confinamento.

O Palácio do Eliseu anunciou no final da semana passada que a quarentena continuará para além do dia 15 de abril e o Presidente, Emannuel Macron, vai falar ao país na próxima segunda-feira.

O chefe de Estado deve apontar uma nova data para o prolongamento da quarentena, mas também dos próximos passos da luta contra a covid-19 no país.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 103 mil mortos e infetou mais de 1,7 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Dos casos de infeção, mais de 341 mil são considerados curados.