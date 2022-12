França. Restauração em revolução após governo banir talheres e pratos descartáveis

A regra está a ser imposta a todos os locais com mais de 20 lugares sentados e tem como objetivo combater o desperdício de papel e outros materiais.Há décadas que a indústria vem usando caixas, copos e talheres descartáveis, com todos estes materiais a serem deitados para um caixote do lixo após a refeição. Com esta medida,“Estamos muito felizes com esta decisão”, declarou Alice Elfassi, responsável pela organização não-governamental Zero Waste France, que há muito pedia a mudança no setor. “A indústria doproduz muito desperdício.”.O grupo Zero Waste France está a pressionar as autoridades governamentais para que fiscalizem se a nova medida vai ser, de facto, implementada e se o setor está a respeitar a nova lei, para poder aplicar multas., sublinhou Elfassi.A lei parece ainda apresentar lacunas, já que se aplica apenas a pessoas que consumam as refeições nos estabelecimentos. Aquelas que pediremvão continuar a receber talheres descartáveis. No entanto, os ambientalistas esperam conseguir mudar essa realidade num futuro próximo.Neste momento, o grande desafio prende-se com o problema de um número maior de máquinas de lavar loiça caber nos estabelecimentos e haver pessoal suficiente para travar os clientes de atirar fora o que sobrou das suas refeições.a pedirem atenção para o facto de os estabelecimentos não estarem a impor um capricho mas a cumprir regras.