Frelimo destaca diplomacia internacional de Chapo na afirmação de Moçambique

"O camarada Presidente Daniel Francisco Chapo continua a abraçar a diplomacia como um exercício que visa a contínua projeção e afirmação do país no panorama regional e mundial, com vista a atração de investimento estrangeiro e reforço da cooperação bilateral e multilateralismo", lê-se no comunicado final da 72.ª sessão ordinária da Comissão Política.

Realizada na segunda-feira, na sede nacional da Frelimo, em Maputo, a reunião teve como objetivo "analisar a atual situação política, económica e sócio cultural do país", tendo aquele órgão destacado ainda a visita oficial de Chapo a Portugal, entre 14 e 17 de julho, a convite do homólogo português, António José Martins Seguro.

A Frelimo refere que a deslocação ocorreu "no âmbito do compromisso de aprofundar a parceria histórica entre Moçambique e aquele país europeu, focada no reforço da cooperação política, económica e promoção do investimento, com ganhos mútuos".

Relativamente à ação governativa, liderada há um ano e meio por Daniel Chapo, o principal órgão de gestão corrente do partido considera que o Governo "continua a observar, com rigor, o modelo de governação centrado nas reformas administrativas do Estado, modernização da gestão pública e na industrialização do setor de recursos naturais e turismo".

"Cujos resultados refletem-se na promoção da sustentabilidade do crescimento económico e melhoria das condições de vida do Povo moçambicano", aponta a Comissão Política.

Entre os aspetos destacados está a criação, pelo Governo, de uma Comissão Multissectorial para a Gestão, Fiscalização e Reabilitação das Áreas Mineiras Degradadas em todo o território nacional, bem como a manutenção da suspensão de empresas do setor mineiro que não cumprem a legislação em vigor na província de Manica.

A Comissão Política reconheceu ainda o impacto das medidas governativas na promoção da produção alimentar e da industrialização, "para garantir a segurança alimentar e reduzir as importações ou bens essenciais com impacto direto na poupança de divisas".

"Destaca a necessidade da consciencialização do povo para o aumento da produção interna, agroprocessamento, desenvolvimento e capitalização do conhecimento produtivo que gera renda para as famílias", reconhece ainda a Frelimo.