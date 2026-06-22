Fretilin pede a população para receber corpo de "Lu Olo" no aeroporto

"Apelamos a todo o povo do país para que, com respeito e sentimento de pesar, esteja presente no aeroporto e ao longo do percurso até à residência do saudoso", afirmou, em conferência de imprensa, o secretário-geral adjunto da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), Antoninho Branco.

Segundo Antoninho Branco, o corpo de Francisco Guterres "Lu Olo" parte da Malásia cerca das 01:00 da madrugada de terça-feira e chegará à capital timorense às 06:00 (22:00 em Lisboa).

O Governo timorense decretou luto nacional durante sete dias, que terá início às 15:00 (07:00 em Lisboa) de hoje e as 00:00 de dia 28 de junho.

O executivo determinou igualmente que a bandeira nacional será hasteada a meia-adriça em todos os edifícios públicos, incluindo embaixadas, consulados e outras representações do Estado no estrangeiro, bem como nas embarcações do Estado.

Antoninho Branco disse também que o programa das cerimónias fúnebres será anunciado brevemente ao público.

"Os valores fundamentais que o nosso herói deixou, através de toda a sua trajetória de vida, devem servir de referência para cada um de nós, orientando as nossas palavras e ações para dar continuidade à luta pela libertação da pátria e do povo", afirmou o deputado da Fretilin.

"Apelamos a todo o povo no país e no estrangeiro para que, neste momento difícil que todos atravessamos, estejam unidos num só pensamento e num só sentimento, elevando as nossas orações a Deus para que o nosso saudoso, que já partiu deste mundo, possa alcançar a felicidade eterna no reino dos céus", acrescentou Antoninho Branco.

O ex-Presidente timorense e presidente da Fretilin morreu domingo num hospital em Kuala Lumpur, na Malásia.

Francisco Guterres "Lu Olo" foi Presidente de Timor-Leste entre 2017 e 2022 e antigo presidente da Assembleia Constituinte e do Parlamento Nacional.

Enquanto presidente da Assembleia Constituinte, "Lu Olo" proclamou oficialmente a restauração da independência de Timor-Leste, em 20 de maio de 2002, tendo, depois, dado posse a Xanana Gusmão como Presidente da República.