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Fuga de ar na estação orbital obriga astronautas a prepararem-se para evacuação
A NASA deu ordem aos astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional, esta sexta-feira, para se refugiarem na Sonda Crew Dragon e se prepararem para uma possível evacuação, devido a fugas de ar crescentes na parte russa do laboratório espacial.
Os quatro astronautas da missão Crew-12 - dois astronautas americanos, um astronauta francês e um cosmonauta russo - e o astronauta da NASA na estação espacial, receberam ordens, do controlo da missão da NASA, para entrarem na sonda Crew Dragon acoplada à estação e vestirem os seus fatos espaciais, caso a fuga de ar exigisse uma evacuação de emergência, referiu fonte da NASA. A sonda Crew Dragon "Freedom", da SpaceX, está acoplada à ISS e é designada "refúgio seguro", enquanto dois dos cosmonautas russos tentam realizar uma reparação urgente.
Depois da ordem da NASA ter sido divulgada, a Roscosmos informou que os seus especialistas detetaram duas fugas a bordo da Estação Espacial Internacional.
A primeira foi rapidamente selada e os preparativos para selar a segunda estão em curso, acrescentou a agência espacial russa, sublinhando a inexistência de há qualquer ameaça à segurança da tripulação ou aos sistemas da nave espacial.
A primeira foi rapidamente selada e os preparativos para selar a segunda estão em curso, acrescentou a agência espacial russa, sublinhando a inexistência de há qualquer ameaça à segurança da tripulação ou aos sistemas da nave espacial.
"O túnel de transferência do módulo de serviço Zvezda, conhecido como PrK, apresenta fissuras e fugas há algum tempo", afirmou a NASA esta sexta-feira, explicando que, "após novas fugas, a Roscosmos optou por realizar uma operação de reparação mais abrangente".
"Por precaução, a NASA orientou todos os quatro membros da tripulação da SpaceX Crew-12 e o astronauta da NASA Chris Williams a assumirem uma posição de segurança elevada na sonda Dragon enquanto a reparação estiver em curso", concluiu.
A NASA e a agência espacial russa Roscosmos, as duas principais operadoras da estação, estudam há meses a causa e as possíveis soluções para pequenas fugas de ar a bordo do módulo de serviço russo Zvezda, uma estrutura fundamental do laboratório.
"Por precaução, a NASA orientou todos os quatro membros da tripulação da SpaceX Crew-12 e o astronauta da NASA Chris Williams a assumirem uma posição de segurança elevada na sonda Dragon enquanto a reparação estiver em curso", concluiu.
A NASA e a agência espacial russa Roscosmos, as duas principais operadoras da estação, estudam há meses a causa e as possíveis soluções para pequenas fugas de ar a bordo do módulo de serviço russo Zvezda, uma estrutura fundamental do laboratório.
As fissuras responsáveis pelo problema têm persistido intermitentemente durante cerca de seis anos.
As fugas de ar foram relativamente pequenas nos últimos meses, mas aumentaram na segunda-feira, passando de meio quilo de ar por dia para um quilo, de acordo com um alto funcionário da NASA que pediu para não ser identificado.
No mês passado, após a chegada de um navio de carga russo, a Agência Espacial Russa, Roscosmos, notou uma nova queda lenta de pressão no túnel, o que levou à decisão de ir além das reparações paliativas e tentar uma operação de reparação mais abrangente, esta sexta-feira.
A Estação Espacial Internacional (ISS) orbita a Terra há 25 anos e é talvez o projeto de engenharia internacional mais complexo alguma vez construído. A estação espacial é composta por segmentos russos e americanos, bem como módulos das agências espaciais europeia e japonesa.
Com aproximadamente o comprimento de um campo de futebol americano, desloca-se a uma velocidade entre os 27.000 e os 28.000 km/h e orbita a Terra a cada 90 minutos, aproximadamente.
Além de conduzirem experiências enviadas para a estação espacial, os próprios astronautas servem como cobaias e são sujeitos a medições antes, durante e depois dos seus voos espaciais para nos ajudar a compreender melhor como os humanos podem sobreviver a missões de longa duração, com a maioria das tripulações a permanecer a bordo durante cerca de seis meses.
Com aproximadamente o comprimento de um campo de futebol americano, desloca-se a uma velocidade entre os 27.000 e os 28.000 km/h e orbita a Terra a cada 90 minutos, aproximadamente.
Além de conduzirem experiências enviadas para a estação espacial, os próprios astronautas servem como cobaias e são sujeitos a medições antes, durante e depois dos seus voos espaciais para nos ajudar a compreender melhor como os humanos podem sobreviver a missões de longa duração, com a maioria das tripulações a permanecer a bordo durante cerca de seis meses.