Fuga de ar na estação orbital obriga astronautas a prepararem-se para evacuação

Os quatro astronautas da missão Crew-12 - dois astronautas americanos, um astronauta francês e um cosmonauta russo - e o astronauta da NASA na estação espacial, receberam ordens, do controlo da missão da NASA, para entrarem na sonda Crew Dragon acoplada à estação e vestirem os seus fatos espaciais, caso a fuga de ar exigisse uma evacuação de emergência, referiu fonte da NASA. A sonda Crew Dragon "Freedom", da SpaceX, está acoplada à ISS e é designada "refúgio seguro", enquanto dois dos cosmonautas russos tentam realizar uma reparação urgente.







Depois da ordem da NASA ter sido divulgada, a Roscosmos informou que os seus especialistas detetaram duas fugas a bordo da Estação Espacial Internacional.



A primeira foi rapidamente selada e os preparativos para selar a segunda estão em curso, acrescentou a agência espacial russa, sublinhando a inexistência de há qualquer ameaça à segurança da tripulação ou aos sistemas da nave espacial.





"O túnel de transferência do módulo de serviço Zvezda, conhecido como PrK, apresenta fissuras e fugas há algum tempo", afirmou a NASA esta sexta-feira, explicando que, "após novas fugas, a Roscosmos optou por realizar uma operação de reparação mais abrangente".



"Por precaução, a NASA orientou todos os quatro membros da tripulação da SpaceX Crew-12 e o astronauta da NASA Chris Williams a assumirem uma posição de segurança elevada na sonda Dragon enquanto a reparação estiver em curso", concluiu.



A NASA e a agência espacial russa Roscosmos, as duas principais operadoras da estação, estudam há meses a causa e as possíveis soluções para pequenas fugas de ar a bordo do módulo de serviço russo Zvezda, uma estrutura fundamental do laboratório.



As fissuras responsáveis ​​pelo problema têm persistido intermitentemente durante cerca de seis anos.





As fugas de ar foram relativamente pequenas nos últimos meses, mas aumentaram na segunda-feira, passando de meio quilo de ar por dia para um quilo, de acordo com um alto funcionário da NASA que pediu para não ser identificado.





No mês passado, após a chegada de um navio de carga russo, a Agência Espacial Russa, Roscosmos, notou uma nova queda lenta de pressão no túnel, o que levou à decisão de ir além das reparações paliativas e tentar uma operação de reparação mais abrangente, esta sexta-feira.



