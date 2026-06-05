Fuga de ar na estação orbital obriga astronautas a prepararem-se para evacuação

Fuga de ar na estação orbital obriga astronautas a prepararem-se para evacuação

A NASA deu ordem aos astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional, esta sexta-feira, para se refugiarem na Sonda Crew Dragon e se prepararem para uma possível evacuação, devido a fugas de ar crescentes na parte russa do laboratório espacial.

RTP /
Nave espacial Crew Dragon Endeavour da SpaceX com astronautas da NASA a bordo, janeiro 2026 Foto: AFP - NASA Livestrem

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Os quatro astronautas da missão Crew-12 - dois astronautas americanos, um astronauta francês e um cosmonauta russo - e o astronauta da NASA na estação espacial, receberam ordens, do controlo da missão da NASA, para entrarem na sonda Crew Dragon acoplada à estação e vestirem os seus fatos espaciais, caso a fuga de ar exigisse uma evacuação de emergência, referiu fonte da NASA. A sonda Crew Dragon "Freedom", da SpaceX, está acoplada à ISS e é designada "refúgio seguro", enquanto dois dos cosmonautas russos tentam realizar uma reparação urgente.

Depois da ordem da NASA ter sido divulgada, a Roscosmos informou que os seus especialistas detetaram duas fugas a bordo da Estação Espacial Internacional.

A primeira foi rapidamente selada e os preparativos para selar a segunda estão em curso, acrescentou a agência espacial russa, sublinhando a inexistência de há qualquer ameaça à segurança da tripulação ou aos sistemas da nave espacial.

"O túnel de transferência do módulo de serviço Zvezda, conhecido como PrK, apresenta fissuras e fugas há algum tempo", afirmou a NASA esta sexta-feira, explicando que, "após novas fugas, a Roscosmos optou por realizar uma operação de reparação mais abrangente".

"Por precaução, a NASA orientou todos os quatro membros da tripulação da SpaceX Crew-12 e o astronauta da NASA Chris Williams a assumirem uma posição de segurança elevada na sonda Dragon enquanto a reparação estiver em curso", concluiu.

A NASA e a agência espacial russa Roscosmos, as duas principais operadoras da estação, estudam há meses a causa e as possíveis soluções para pequenas fugas de ar a bordo do módulo de serviço russo Zvezda, uma estrutura fundamental do laboratório.

As fissuras responsáveis ​​pelo problema têm persistido intermitentemente durante cerca de seis anos.

As fugas de ar foram relativamente pequenas nos últimos meses, mas aumentaram na segunda-feira, passando de meio quilo de ar por dia para um quilo, de acordo com um alto funcionário da NASA que pediu para não ser identificado.

No mês passado, após a chegada de um navio de carga russo, a Agência Espacial Russa, Roscosmos, notou uma nova queda lenta de pressão no túnel, o que levou à decisão de ir além das reparações paliativas e tentar uma operação de reparação mais abrangente, esta sexta-feira.

A Estação Espacial Internacional (ISS) orbita a Terra há 25 anos e é talvez o projeto de engenharia internacional mais complexo alguma vez construído. A estação espacial é composta por segmentos russos e americanos, bem como módulos das agências espaciais europeia e japonesa.

Com aproximadamente o comprimento de um campo de futebol americano, desloca-se a uma velocidade entre os 27.000 e os 28.000 km/h e orbita a Terra a cada 90 minutos, aproximadamente.

Além de conduzirem experiências enviadas para a estação espacial, os próprios astronautas servem como cobaias e são sujeitos a medições antes, durante e depois dos seus voos espaciais para nos ajudar a compreender melhor como os humanos podem sobreviver a missões de longa duração, com a maioria das tripulações a permanecer a bordo durante cerca de seis meses.
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