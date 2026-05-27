Fuga de produtos químicos faz vários mortos em fábrica nos Estados Unidos

Um tanque com "licor branco", uma solução química com hidróxido de sódio e sulfureto de sódio utilizada na fabricação de papel, rompeu-se nas instalações da empresa Nippon Dynawave Packaging, de acordo com um comunicado publicado conjuntamente pela empresa e pelos bombeiros de Longview, uma localidade situada a cerca de 210 quilómetros a sul de Seattle, no estado de Washington.

A solução é utilizada para decompor as aparas de madeira nas primeiras etapas da produção de papel, a fim de criar a pasta de papel.

"A rutura causou múltiplos ferimentos graves", anunciaram as fontes, confirmando também mortes "relacionadas com este incidente".

O comunicado indica que não há perigo imediato para a população, mas não fornece quaisquer detalhes sobre a natureza da substância envolvida, nem sobre o número de vítimas.

O jornal Seattle Times, citando os bombeiros, relatou a existência de dez feridos: nove funcionários da empresa e um bombeiro. Os ferimentos variam de "graves a ligeiros" e incluem queimaduras e lesões por inalação. O comunicado da empresa referiu que houve "múltiplos feridos em estado crítico".

As autoridades, por outro lado, confirmaram a existência de um "número desconhecido de vítimas mortais neste momento".

O tanque que se rompeu tem capacidade para cerca de 80 mil galões (cerca de 300 mil litros), segundo as mesmas fontes, e estava cerca de 60% cheio quando ocorreu a explosão.

O governador de Washington, Bob Ferguson, afirmou que foram enviados para o local funcionários da agência estadual de ecologia para apoiar as autoridades locais, e manifestou-se "profundamente triste ao saber que houve vítimas mortais", segundo um comunicado.

De acordo com a imprensa local, as instalações da Nippon Dynawave Packaging foram anteriormente palco de um grande incêndio em julho de 2023, quando pilhas de madeira no local arderam durante dias.

A fábrica produz lenços de papel, papel para impressoras, copos, pratos, caixas de cartão e outros produtos, num total de 8 mil milhões de embalagens individuais por ano, para abastecer clientes na América do Norte, Ásia e em outras regiões do mundo, segundo o site da empresa, que emprega mil pessoas, de acordo com o Departamento de Ecologia do Estado de Washington.

A explosão ocorre no dia seguinte à confirmação pelas autoridades da Califórnia de que um tanque de produtos químicos que ameaçava explodir no Condado de Orange foi entretanto colocado em segurança.

O tanque em causa contém um produto químico utilizado na fabricação de plástico, e a sua possível explosão levou a uma ordem de deslocação que afetou 50 mil pessoas.