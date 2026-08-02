Fujimori confirma interesse do Peru em fazer parte do "Escudo das Américas" de Trump

Fujimori disse aos jornalistas que, na última quinta-feira, teve a oportunidade de conversar por telefone com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, que lhe ligou para a felicitar pelo início do seu mandato (2026-2031) no Peru.

Nessa conversa, a nova chefe de Estado peruana manifestou o interesse do seu país em "fazer parte do `Escudo das Américas`, que visa unir os esforços dos países que combatem o crime organizado e partilhar informações".

"Este tipo de flagelo não se limita às fronteiras, invade os continentes", afirmou Fujimori sobre o impacto do crime organizado na região.

"Gostaríamos de participar, é do nosso interesse participar, e os países também estarão interessados na participação do Peru", acrescentou a Presidente.

No caso do Peru, a insegurança tornou-se a principal preocupação dos habitantes devido ao aumento do crime organizado, que se manifesta sob a forma de extorsões à população e às empresas em zonas densamente povoadas, onde os bandos criminosos exigem quotas de dinheiro sob ameaças de morte.

O setor mais afetado é o dos autocarros de transporte urbano na capital, Lima, que registou mais de uma centena de ataques desde o início do ano.

À cimeira inaugural convocada por Trump na Florida, em março, compareceram, no total, uma dúzia de presidentes de países do continente.

Nesta reunião estiveram presentes os presidentes da Argentina, Javier Milei; da Bolívia, Rodrigo Paz; da Costa Rica, Rodrigo Chaves; do Equador, Daniel Noboa; de El Salvador, Nayib Bukele; da Guiana, Irfaan Ali; das Honduras, Nasry Asfura; do Panamá, José Raúl Mulino; do Paraguai, Santiago Peña; e da República Dominicana, Luis Abinader.

Esteve também presente o atual presidente do Chile, José Antonio Kast, que, na altura, ainda não tinha assumido o cargo e participou na qualidade de presidente eleito.

Para além da vontade de Fujimori de aderir a esta iniciativa sob a égide de Trump, o presidente eleito da Colômbia, Abelardo de la Espriella, também manifestou a disponibilidade para se juntar à iniciativa assim que assumir o cargo, no próximo dia 07 de agosto.