Fujimori consolida liderança com mais de metade dos votos apurados no Peru

De acordo com o Gabinete Nacional de Processos Eleitorais (ONPE, na sigla em castelhano), à filha e herdeira política do ex-presidente Alberto Fujimori (1990-2000), do partido Força Popular, segue-se o candidato de extrema-direita Rafael López Aliaga, do Renovação Popular, com 13,88% dos votos, e o centrista Jorge Nieto, do partido do Bom Governo, com 12,5% dos votos.

Se estes resultados se mantiverem até ao final da contagem, Fujimori e López Aliaga irão disputar a presidência do Peru numa segunda volta, em 07 de junho.

A contagem da ONPE indica que Fujimori recebeu, até ao momento, 1.838.531 votos, enquanto López Aliaga tem 1.511.437 e Nieto chega aos 1.361.296.

A seguir a estes três candidatos, surge o populista Ricardo Belmont, do partido Obras, com 9,8% (1.082.166 votos), e o esquerdista Roberto Sánchez, do Juntos por el Perú, com 8,5% (932.811).

Esta é a primeira vez que Sánchez aparece entre os cinco candidatos mais votados na contagem oficial, isto depois de uma contagem preliminar, divulgada pela empresa Ipsos na segunda-feira, o ter colocado como principal candidato a disputar a segunda volta com Fujimori, numa disputa acirrada com López Aliaga e Nieto.

Outra contagem preliminar, realizada e divulgada no domingo pela empresa Datum, previu que Fujimori e López Aliaga irão disputar o segundo turno.

Se as projeções se confirmarem, está vai ser a quarta vez consecutiva que a candidata do Força Popular chega à segunda volta, depois de ter perdido nessa fase nas três ocasiões anteriores contra Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) e Pedro Castillo (2021).

Mais de 27,3 milhões de peruanos foram convocados no domingo para eleger as autoridades nacionais para o período 2026-2031, entre elas a presidência, pela qual passaram oito mandatários nos últimos dez anos, numa espiral de crises políticas.

O dia foi marcado por problemas na distribuição do material eleitoral em vários distritos de Lima, o que provocou atrasos no início da votação e até mesmo a impossibilidade de votar em 13 colégios da capital, o que impediu 52.261 pessoas de exercer este direito.

O júri eleitoral ordenou que fosse resolvido com a prorrogação da votação até às 18:00 de segunda-feira (00:00 de hoje em Lisboa).