Fujimori diz que respeitará resultados de eleições no Peru

"Encontramo-nos num empate técnico, até ao momento não há nenhum vencedor nesta disputa, por essa razão, serão dias longos até conhecê-lo. Seria irresponsável definir o resultado com base numa amostra de contagem rápida, que utiliza aproximadamente 1.000 atas das 90.000 existentes a nível nacional", declarou Fujimori num breve pronunciamento.

A candidata, a quem as projeções da Ipsos Perú atribuem 49,7% contra 50,3% de Sánchez, garantiu que respeitará os resultados eleitorais quando a contagem chegar a 100% e incentivou Sánchez a fazer o mesmo.

"Quero dizer ao povo peruano para não perder a esperança, precisamos de calma e serenidade e vamos esperar com muita fé o resultado final", afirmou a dirigente de direita, entre aplausos de membros do seu partido, Fuerza Popular.

Fujimori reiterou ainda que o trabalho dos observadores da sua formação, que segundo disse chegam a 95.000 pessoas, é "duplamente importante", pois devem contar um a um os boletins de voto para respeitar a "vontade popular".

Nas eleições de 2021, Fujimori não aceitou os resultados que davam como vencedor o ex-presidente Pedro Castillo, que a derrotou por cerca de 40.000 votos, denunciando sem provas sólidas um alegado fraude contra si, ao ponto de tentar anular milhares de votos para reverter os resultados.

Este domingo, outra sondagem realizada pela empresa Datum, com uma margem de erro de 1,9%, colocou Sánchez com 50,14% e Fujimori com 49,86%. Mas resultados anteriores tinham posicionado Fujimori ligeiramente à frente.