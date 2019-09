Furacão Dorian já fez sete mortos

RTP04 Set, 2019, 06:41 / atualizado em 04 Set, 2019, 08:26 | Mundo

As vítimas são da região de Ábaco, nas Bahamas. Há também o registo de mais 25 feridos.







Em conferência de imprensa, o primeiro-ministro admitiu para a possibilidade de mais mortos, já que há mais de feridos graves nas ilhas Ábaco que foram levados para New Providence, onde fica a capital, Nassau. Ábaco está completamente inundado, incluindo o aeroporto.



"O aeroporto está submerso e a parte circundante agora parece um lago", disse Minnis, que observou que as estradas também estão completamente inundadas. Casas, prédios e infraestruturas estão completamente destruídos.



"Estamos no meio de uma das maiores crises que as Bahamas sofreram na sua história", disse Minnis, ressalvando que o número o número oficial, sete mortos, é apenas um número inicial.





O Dorian está a menos de 200 kms da Florida. Nos Estados Unidos, vários milhões de pessoas na Florida, Geórgia e Carolina do Sul foram aconselhados a sair dos locais próximos da costa, por onde o Dorian deve também passar.







O furacão Dorian enfraqueceu para categoria 2, enquanto continua a atingir o arquipélago das Bahamas, de acordo com informação do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, esta terça-feira.



A Organização das Nações Unidas informou que pelo menos 61.000 pessoas afetadas pelo furacão Dorian nas Bahamas precisarão de ajuda alimentar, acrescentando que está a aguardar a aprovação do Governo local para lançar uma avaliação no terreno.











c/Lusa



A guarda costeira americana já resgatou perto de 50 pessoas nas Bahamas.O presidente Donald Trump declarou estado de emergência na Carolina do Norte e ordenou assistência federal "para complementar os esforços de resposta estaduais, tribais e locais devido às condições de emergência resultantes do furacão Dorian", informou a Casa Branca em comunicado.