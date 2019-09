Furacão Dorian parece não dar tréguas

Mário Aleixo - RTP05 Set, 2019, 06:59 / atualizado em 05 Set, 2019, 08:06 | Mundo

O Dorian deixou um forte rasto de destruição e devastou parcialmente as Bahamas.



O furacão atingiu a costa das ilhas das Bahamas, na América Central, com rajadas de vento que atingiram os 295 quilómetros por hora e deixou a ilha de Grande Bahama, que abriga 50 mil pessoas, 70% debaixo de água.



O rasto de destruição é visível e as Bahamas estão a prestar auxilio às vítimas do Dorian apoiadas pela guarda costeira dos Estados Unidos e da Marinha Real britânica.





O furacão já atinge a costa dos Estados Unidos, como conta o jornalista da Antena 1/RTP nos Estados Unidos, João Ricardo de Vasconcelos.