Furacão Idai. Presidente moçambicano teme que haja mais de mil mortos

RTP18 Mar, 2019, 18:12 / atualizado em 18 Mar, 2019, 18:23 | Mundo

Só na Beira, segunda cidade de Moçambique, estão confirmados 68 mortos e mais de 1300 feridos. Cinco mil pessoas foram afectadas pelo furacão Idai, que atingiu o centro do país, antes de seguir caminho para o vizinho Zimbabué, onde já terá vitimado 89 pessoas.





As imagens que chegam de Moçambique mostram uma massa informe de terra misturada com as fortes correntes de água que já arrastaram para a morte quase uma centena de pessoas, mas que no balanço final poderá revelar-se dez vezes pior. A fonte desta informação é o próprio Presidente do país.





Em declarações à Rádio Moçambique, o Presidente Filipe Nyusi disse temer que mais de um milhar de pessoas possam ter morrido na intempérie que desde final da semana passada está a varrer o sudeste africano. Para já estão confirmadas 84 vítimas mortais. A caminho do Zimbabué o Idai terá já vitimado 89 pessoas.





Nas palavras de Filipe Nyusi, o país enfrenta uma tragédia de escala “gigantesca”, um cenário em que, ao sobrevoar as zonas afectadas pelas inundações, pode ver cenários de corpos flutuando a serem levados pelas correntes de água.





O presidente está a tomar contacto com a situação em deslocações de helicóptero, já que é impossível chegar por terra a esses locais, alguns afetados pelas inundações ainda antes da chegada do Idai.





Maioria das vítimas na Beira

A cidade portuária da Beira, capital da província de Sofala, é a segunda do país, com uma população de mais de 500 mil habitantes. É uma porta de entrada muito importante para as trocas comerciais com os países vizinho.

“De momento temos a registar 84 mortos. Mas depois de sobrevoar a região esta manhã cedo (…) para compreender a dimensão dos acontecimentos tudo me leva a crer que o balanço poderá ultrapassar os mil mortos”, declarou o presidente Nyusi à chegada a Maputo, capital moçambicana.“Mais de 100 mil pessoas correm risco de vida. Nós vimos corpos na água. É um verdadeiro desastre humanitário”, lamentou Filipe Nyusi, acrescentando que “a prioridade é agora salvar vidas e já hoje (segunda-feira) foi possível salvar mais de 400 pessoas das zonas inundadas”.Imagens aéreas difundidas pela organização Mission Aviation Fellowship mostravam esta segunda-feira dezenas de pessoas que procuraram refúgio nos topos de edifícios completamente cercados pela água.Num registo provisório, para já a maioria das vítimas das intempéries dos últimos dias registaram-se na cidade da Beira, 68, mas um elemento da Cruz Vermelha Internacional estima que a situação seja mais crítica nas zonas envolventes à segunda metrópole moçambicana, onde as casa não são tão resistentes.De qualquer forma, a Beira – segunda cidade do país com uma população de mais de meio milhão de pessoas – registou ela própria um nível de destruição sem precedentes, com 90 por cento da sua área arrasada quando foi atingida pelo Idai na noite de quinta para sexta-feira, de acordo com a Cruz Vermelha.“A escala da devastação é enorme. Parece que 90 por cento [da Beira] foi completamente destruída”, afirmou Jamie LeSueur, chefe da sede da Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho na cidade portuária, para acrescentar que “está praticamente tudo destruído. As linhas de comunicação foram completamente cortadas e as estradas foram destruídas”.As ruas da cidade encontram-se inundadas e são muitos os destroços que vagueiam agora ao sabor da força das correntes: “O principal desafio que enfrentamos agora é o acesso às zonas cortadas da cidade”, explicou Jamie LeSueur.“O que mais tememos, mais do que tudo o resto, mais do que o próprio ciclone (que entretanto já passou) são as inundações”, afirmou o governador da província de Sofala, Alberto Mondlane, assinalando que “chove cada vez mais, as bacias hidrográficas estão a chegar à sua capacidade máxima e nós estamos na parte mais baixa. O que quer dizer que a água vai chegar toda aqui”.Alberto Mondlane lembra que “a zona de Nhamatanda, a oeste da Beira, está submersa. E há muita gente nessa região. Por isso, precisamos de helicópteros e de barcos para salavar quem ainda pode ser salvo. Há já muitos mortos nessas zonas, mas não sabemos ao certo quantos”.O ponto de situação é reforçado por Emma Beaty, da organização internacional Oxfam: “As barragens ou cederam ou atingiram a sua capacidade máxima. Estamos a assistir à combinação de inundações com um ciclone e barragens que cedem ou podem provocar uma vaga”.“Está montado o cenário para que seja um desastre”, avisa a responsável da Oxfam.