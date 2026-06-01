Ganhos da inteligência artificial devem beneficiar também os trabalhadores, alerta OIT





Houngbo enfatizou que a IA, que atravessa um boom global, está a "remodelar a forma como o trabalho é organizado, como o valor é criado e como as decisões são tomadas, a uma velocidade e escala sem precedentes".





Por esse motivo, alertou Gilbert Houngbo, "as escolhas que fizermos hoje determinarão se a IA irá expandir as oportunidades e a prosperidade partilhada ou se irá exacerbar a desigualdade e a insegurança”.





Essas escolhas, precisou, passam por "investir na formação, reforçar a proteção social e os direitos laborais, apoiar as microempresas e as pequenas e médias empresas e respeitar os princípios e direitos fundamentais no trabalho". Em última análise, concluiu, "é uma escolha social e política sobre o futuro que queremos construir".





Representantes de governos, empregadores e trabalhadores dos 187 Estados-Membros da OIT estão reunidos desta segunda-feira e até ao dia 12 de junho na Conferência Internacional do Trabalho.





Os membros da OIT esperam, durante o encontro, finalizar as negociações sobre um novo tratado internacional para os trabalhadores das plataformas digitais.

", acrescentou o diretor-geral da OIT.