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Gaza. Português a bordo de flotilha humanitária intercetada por Israel
A flotilha humanitária que se dirigia para Gaza com mais de mil ativistas foi abordada, na noite desta quarta-feira, perto da ilha grega de Creta. A Marinha israelita intercetou as embarcações e numa delas seguia o português Nuno Gomes. A mulher, Dora Lemos, descreveu o momento à Antena 1.
Cláudia Martins - RTP Antena 1
A eurodeputada, Catarina Martins, condena publicamente esta ação de Israel, bem como o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Turquia, que considera que Israel cometeu um "ato de pirataria" e "violou os princípios humanitários e o direito internacional".
A Itália, através do gabinete da primeira-ministra Giorgia Meloni, vem a público exigir a libertação imediata de todos os italianos que foram "detidos ilegalmente".
Meloni insta também Israel a respeitar o direito internacional e a garantir a segurança das pessoas a bordo, não revelando quantos italianos foram detidos.
O antigo ministro das Finanças da Grécia, Yanis Varoufakis, acusa o governo grego de ser "cúmplice" ou "incapaz de defender" os mares da Grécia de Israel.