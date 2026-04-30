Gaza. Português a bordo de flotilha humanitária intercetada por Israel

Cláudia Martins - RTP Antena 1





A eurodeputada, Catarina Martins, condena publicamente esta ação de Israel, bem como o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Turquia, que considera que Israel cometeu um "ato de pirataria" e "violou os princípios humanitários e o direito internacional".

A Itália, através do gabinete da primeira-ministra Giorgia Meloni, vem a público exigir a libertação imediata de todos os italianos que foram "detidos ilegalmente".Meloni insta também Israel a respeitar o direito internacional e a garantir a segurança das pessoas a bordo, não revelando quantos italianos foram detidos.O antigo ministro das Finanças da Grécia, Yanis Varoufakis, acusa o governo grego de ser "cúmplice" ou "incapaz de defender" os mares da Grécia de Israel.