General do Exército israelita Roman Gofman vai liderar Mossad

"O comité consultivo para nomeações de alto nível, presidido pelo ex-presidente do Supremo Tribunal Asher Grunis aprovou no domingo à noite o major-general Roman Gofman como diretor da Mossad", anunciou o gabinete do primeiro-ministro num comunicado.

Roman Gofman, que desempenhava atualmente funções de secretário militar do primeiro-ministro, substituirá David Barnea à frente dos serviços secretos israelitas.

O general iniciará funções a partir de "02 de junho de 2026 e por um período de cinco anos", ainda de acordo com a nota do gabinete de Benjamin Netanyahu.

Nascido na Bielorrússia, Roman Gofman chegou a Israel com a família em 1990, quando tinha 14 anos. Durante a carreira militar, ascendeu no Corpo de Blindados das Forças de Defesa de Israel (FDI) até chegar a comandante de divisão, antes de abandonar os cargos de combate.