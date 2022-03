Geórgia e Moldávia vão formalizar os pedidos de adesão à União Europeia

FOTO: Yves Herman - Reuters

O Presidente moldavo, o primeiro-ministro e o Presidente do Parlamento assinaram o documento que solicita a adesão do país aos 27. O documento deverá ser entregue em Bruxelas nos próximos dias, à semelhança do que também irá fazer a Geórgia.