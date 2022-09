Geórgia. Encontrado dente humano com mais de um milhão de anos

Foi perto da pequena aldeia de Orozmani, a poucos quilómetros da capital Tbilisi, que foi encontrado um dente de uma das primeiras espécies humanas. Tem um milhão e oitocentos mil anos e foi encontrado perto de Dmanisi, local onde foram descobertos crânios com a mesma idade, no fim dos anos 90.As descobertas realizadas em Dmanisi eram as mais antigas feitas fora de África, o que tem feito mudar algumas perceções científicas em relação à espécie humana nos seus primórdios e os padrões que adotou em termos de migração.Como reporta o Guardian , as últimas descobertas têm mostrado um papel muito importante do Cáucaso montanhoso que poderá ter sido um dos primeiros locais onde os humanos se instalaram quando começaram a sair do continente africano, de acordo com especialistas na matéria.O Centro Nacional de Investigação de Arqueologia e Pré-História da Geórgia explicou que as descobertas realizadas em Orozmani e Dmanisi são importantes por mostrarem sinais dos primeiros humanos e para onde foram quando começaram a sair de África. O líder deste projeto, Giorgi Bidzinashvili, explicou que pensa que o dente encontrado pode ser de um “primo” dos crânios encontrados em Dmanisi.“As implicações, não só para este local mas também para a Georgia e para a história da saída dos humanos de África há 1,8 milhões de anos, são enormes. Isto solidifica a história da Geórgia como um local importante para a paleontologia e para a história da humanidade em geral”.Palavras do estudante britânico de arqueologia Jack Peart, que foi o descobridor do dente de Orozmani. O fóssil de espécie humana mais velho alguma vez encontrado data de há 2,8 milhões de anos e foi descoberto na Etiópia – trata-se de um osso parcial de um maxilar.