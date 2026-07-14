Mundo
Giorgia Meloni fala sem reservas da sua vida em livro autobiografico
A primeira-ministra Italiana lança esta terça-feira uma autobiografia. De nome “Eu Georgia”, este livro fala pela primeira vez, sem reservas, sobre a vida pessoal e familiar de Giorgia Meloni, assim como do percurso político, mas também as raízes e as ideias que tem defendido.
Giorgia Meloni fala sem reservas da sua vida em livro autobiografico
Marta Pacheco - RTP Antena 1
A primeira-ministra Italiana lança esta terça-feira uma autobiografia. De nome “Eu Georgia”, este livro fala pela primeira vez, sem reservas, sobre a vida pessoal e familiar de Giorgia Meloni, assim como do percurso político, mas também as raízes e as ideias que tem defendido.
Marta Pacheco - RTP Antena 1