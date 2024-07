Governadores democratas prometem apoiar Biden nas presidenciais dos EUA

O democrata, de 81 anos, "está apto" a cumprir as funções presidenciais, disse o governador do estado de Minnesota (centro-norte), Tim Walz, na quarta-feira.

A governadora do estado de Nova Iorque (nordeste), Kathy Hochul, garantiu que Joe Biden "estava na corrida para vencer", depois de um encontro com todos os líderes estaduais democratas.

Após a reunião, a governadora do estado de Michigan (nordeste), Gretchen Whitmer, disse na rede social X (antigo Twitter): "Joe Biden é o nosso candidato. Ele está cá para vencer e eu apoio-o".

Horas antes, Biden tinha dito que ninguém o vai empurrar para fora da corrida presidencial e está na corrida até ao fim, de acordo com fontes do partido democrata que estiveram numa reunião virtual, em que o Presidente entrou de forma inesperada.

"Deixem-me dizer isto tão claramente quando possível: sou candidato", disse Joe Biden. "Sou o líder do Partido Democrata. Ninguém me vai empurrar para fora", afirmou. "Não me vou embora. Estou nesta corrida até ao fim e vamos vencer".

As declarações do presidente foram veiculadas por vários órgãos de comunicação, incluindo a agência de notícias Associated Press e o portal Politico, que não divulgaram a identidade das fontes.

A intervenção não programada na reunião do Comité Nacional do Partido Democrata aconteceu num momento de pressão crescente sobre Biden desde o desempenho desastroso no debate com Donald Trump.

Uma sondagem publicada pelo jornal New York Times mostra que, após o debate, Donald Trump aumentou consideravelmente a vantagem sobre Joe Biden, tendo agora mais seis pontos percentuais: 49% contra 43% das intenções de voto.

A sondagem indica que 74% dos eleitores inquiridos estão preocupados com as capacidades de Joe Biden, depois de este ter aparecido frágil e titubeante no debate.

A vice-presidente norte-americana, Kamala Harris, também participou na reunião e reiterou o empenho na campanha, procurando esmagar a discussão sobre se Biden deve desistir.