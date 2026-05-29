Governo brasileiro avisa que decisão dos EUA sobre grupos criminosos pode afetar o PIX

Em nota divulgada pelo Palácio do Planalto, o executivo defendeu que o Brasil trava um "combate permanente" contra fações criminosas e milícias, mas criticou possíveis medidas unilaterais adotadas por autoridades estrangeiras.

Segundo o Governo, o terror causado pelas fações procura o "lucro através do crime" e não pode ser confundido com "ações motivadas por razões ideológicas, políticas ou religiosas associadas ao terrorismo internacional".

No comunicado, também acusou membros da família Bolsonaro de incentivarem a "interferência estrangeira" em assuntos internos do Brasil ao procurarem apoio de autoridades norte-americanas.

"É deplorável que, mais uma vez, integrantes da família Bolsonaro viajem aos Estados Unidos para defender intervenção estrangeira no Brasil", declarou.

Embora não tenha citado nominalmente Flávio Bolsonaro, a nota é uma crítica quanto ao senador e pré-candidato à Presidência do Brasil nas eleições de outubro e ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, que mora nos EUA, tendo perdido o mandato na Câmara dos Deputados.

Flávio reuniu-se esta semana, em Washington, com o Presidente norte-americano, Donald Trump, e com o secretário de Estado, Marco Rubio, ocasião em que defendeu a classificação das duas maiores fações criminosas do Brasil como terroristas.

No comunicado, o Governo brasileiro argumentou que "medidas unilaterais, não negociadas, podem enfraquecer o combate aos criminosos e gerar ações que colocam em risco a vida das pessoas que nada têm a ver com os crimes".

Essas medidas, segundo o Palácio do Planalto, podem ainda prejudicar a cooperação internacional no combate ao crime organizado e comprometer o partilha de informações entre forças policiais.

"Podem afetar nosso sistema financeiro e inovações nacionais como o PIX, que incomodam interesses estrangeiros", salientou.

Esse sistema de pagamento instantâneo, desenvolvido pelo Banco Central do Brasil, e muito popular no país, entrou na mira da Casa Branca durante uma investigação comercial aberta em julho de 2025.

O PIX foi classificado "uma prática desleal", tendo o Brasil um sistema prejudicial às gigantes de cartão de crédito, como Visa e Mastercard.

O Parlamento Europeu, por sua vez, tem demonstrado forte entusiasmo com o sistema de pagamentos brasileiro, e vê na experiência do Brasil um exemplo para a futura implementação do euro digital na Europa.

Na nota, o Palácio do Planalto refere que apresentou ao Departamento de Estado dos EUA, em abril, uma proposta de cooperação baseada em inteligência e combate à lavagem de dinheiro e ao tráfico internacional de armas.

Reitera que o Brasil aceita colaboração internacional no combate ao crime organizado, mas rejeita "medidas arbitrárias vindas do estrangeiro" que possam atingir a soberania e a economia brasileira.

"A soberania nacional é inegociável", concluiu.

Antes, durante um evento em Sergipe, o Presidente brasileiro, Lula da Silva, referiu-se a Flávio Bolsonaro como "traidor da pátria" e disse que o Brasil não aceitará ser tratado como "republiqueta" pelos EUA.

Também hoje, o vice-presidente brasileiro, Geraldo Alckmin, sugeriu que a repercussão da decisão dos EUA, celebrada pelos bolsonaristas, estaria a ser utilizada politicamente, após semanas de desgaste de Flávio devido à polémica do seu envolvimento com o ex-banqueiro preso Daniel Vorcaro, do Banco Master.

"Isso é ruim para o Brasil. Pode ter consequências na área do sistema financeiro, na área da economia. Não vai resolver nada em termos de combate ao crime e pode prejudicar a economia", declarou.

O Departamento de Estado dos EUA anunciou que pretende designar as duas maiores fações criminosas do Brasil como Organizações Terroristas Estrangeiras (FTOs, na sigla em inglês) e Terroristas Globais Especialmente Designados (SDGTs), ampliando sanções e restrições financeiras contra os grupos.

A medida entrará em vigor no dia 05 de junho.