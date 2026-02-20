Governo britânico pondera retirar ex-príncipe André da linha de sucessão

Depois de alguns deputados no Parlamento Britânico manifestarem o seu apoio à criação de uma nova legislação, o governo decidiu adiantar uma proposta.



A criação da lei avança quando concluída a investigação ao envolvimento de André no caso dos ficheiros de Epstein, divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos.



Apesar de ter sido destituído de todos os títulos reais em outubro do ano passado, André Mountbatten-Windsor mantém-se na oitava posição na linha de sucessão ao trono, atrás do príncipe herdeiro Guilherme, dos seus três filhos, do príncipe Henrique e dos dois filhos, frutos da relação com Meghan, Duquesa de Sussex.



De acordo com a BBC, os ajustes à linha de sucessão exigem uma consulta prévia com os restantes países da Commonwealth, que têm o rei Carlos III como chefe de Estado.



A última vez que houve alterações foi em 2013, quando foram reintroduzidos antigos membros da família real que se tinham casado pelo catolicismo. Já a última exclusão da hierarquia remonta a 1936, com o afastamento de Eduardo VIII.