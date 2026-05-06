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Governo britânico quer "proibir" máquinas de secar roupa tradicionais
Governo trabalhista considera possibilidade de eliminar gradualmente a venda de certas máquinas de secar roupa consideradas demasiado consumidoras de energia. Segundo a oposição, esta medida amiga do ambiente poderá também aumentar a fatura das famílias no Reino Unido.
Polémica à vista no Reino Unido? O governo britânico está a planear eliminar gradualmente a venda de novos secadores de condensação tradicionais.
O Secretário de Estado da Energia, Ed Miliband, anunciou no final de abril que o governo pretende favorecer alternativas mais ecológicas, como as bombas de calor.
A nova regulamentação "introduz uma nova norma de desempenho mínimo que eliminará progressivamente os modelos a gás, ventilados e de condensação, que consomem muita energia", explica o projeto de decreto do executivo, revelado pelos meios de comunicação britânicos, incluindo o jornal The Times.
As máquinas de secar roupa tradicionais de condensação são consideradas grandes consumidoras de energia. Estes aparelhos aquecem o ar no interior do tambor a cerca de 70°C e evacuam a humidade sob a forma de água. Os aparelhos com bomba de calor utilizam um sistema que recicla o ar quente. Funcionam a uma temperatura mais baixa (50°C) e, por conseguinte, consomem menos energia.
Estes modelos podem demorar mais tempo a secar a roupa e são mais caros: de cerca de quarenta euros a 300 euros a mais para os topos de gama, segundo o jornal Libération. No entanto, o governo britânico considera que os custos de funcionamento e de reparação das máquinas de secar roupa com bomba de calor são mais baixos."Nível de controlo digno da era soviética" Esta medida suscitou rapidamente um aceso debate, nomeadamente entre a oposição, como refere a BFMTV. É como deixar Ed Miliband ditar às pessoas o tipo de carro que devem conduzir, como devem aquecer as suas casas e até em que máquina devem pôr os seus pijamas a secar", queixou-se a porta-voz da oposição para as questões energéticas. É um nível de controlo digno da era soviética".
"A mais recente medida para acabar com a máquina de secar roupa tradicional e impor uma alternativa mais cara é uma pura loucura", afirmou Richard Tice, do partido de extrema-direita Reform UK. "Esta nova medida absurda não só aumentará as facturas a curto prazo, como também prolongará os tempos de secagem e representará um risco significativo de incêndio".
Estas novas regras fazem parte de uma política de neutralidade carbónica inspirada na adotada na União Europeia. O Partido Trabalhista, no poder, já proibiu a venda de automóveis novos a gasolina e a gasóleo até 2030, bem como a instalação de caldeiras a gás nas novas habitações.
Mas estas novas normas para as máquinas de secar roupa, concebidas para empurrar as famílias para modelos mais amigos do ambiente, podem ter o efeito contrário. De acordo com o The Telegraph, os retalhistas de electrodomésticos estão a avisar que haverá uma corrida à compra de aparelhos tradicionais antes da entrada em vigor das novas regras.
Radio France / 5 maio 2026 17:13 GMT+1
Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa