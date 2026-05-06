Governo britânico quer "proibir" máquinas de secar roupa tradicionais









Polémica à vista no Reino Unido? O governo britânico está a planear eliminar gradualmente a venda de novos secadores de condensação tradicionais.





O Secretário de Estado da Energia, Ed Miliband, anunciou no final de abril que o governo pretende favorecer alternativas mais ecológicas, como as bombas de calor.

"Nível de controlo digno da era soviética"

Mas estas novas normas para as máquinas de secar roupa, concebidas para empurrar as famílias para modelos mais amigos do ambiente, podem ter o efeito contrário. De acordo com o The Telegraph, os retalhistas de electrodomésticos estão a avisar que haverá uma corrida à compra de aparelhos tradicionais antes da entrada em vigor das novas regras.





Radio France / 5 maio 2026 17:13 GMT+1





Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa

A nova regulamentação "introduz uma nova norma de desempenho mínimo que eliminará progressivamente os modelos a gás, ventilados e de condensação, que consomem muita energia", explica o projeto de decreto do executivo, revelado pelos meios de comunicação britânicos, incluindo o jornalAs máquinas de secar roupa tradicionais de condensação são consideradas grandes consumidoras de energia. Estes aparelhos aquecem o ar no interior do tambor a cerca de 70°C e evacuam a humidade sob a forma de água. Os aparelhos com bomba de calor utilizam um sistema que recicla o ar quente. Funcionam a uma temperatura mais baixa (50°C) e, por conseguinte, consomem menos energia.Estes modelos podem demorar mais tempo a secar a roupa e são mais caros: de cerca de quarenta euros a 300 euros a mais para os topos de gama, segundo o jornal. No entanto, o governo britânico considera que os custos de funcionamento e de reparação das máquinas de secar roupa com bomba de calor são mais baixos.Esta medida suscitou rapidamente um aceso debate, nomeadamente entre a oposição, como refere a. É como deixar Ed Miliband ditar às pessoas o tipo de carro que devem conduzir, como devem aquecer as suas casas e até em que máquina devem pôr os seus pijamas a secar", queixou-se a porta-voz da oposição para as questões energéticas."A mais recente medida para acabar com a máquina de secar roupa tradicional e impor uma alternativa mais cara é uma pura loucura", afirmou Richard Tice, do partido de extrema-direita. "Esta nova medida absurda não só aumentará as facturas a curto prazo, como também prolongará os tempos de secagem e representará um risco significativo de incêndio".O Partido Trabalhista, no poder, já proibiu a venda de automóveis novos a gasolina e a gasóleo até 2030, bem como a instalação de caldeiras a gás nas novas habitações.