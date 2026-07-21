Governo da Jordânia diz que país foi alvo de drones iranianos

Governo da Jordânia diz que país foi alvo de drones iranianos

As Forças Armadas da Jordânia disseram hoje que intercetaram cinco drones lançados pelo Irão que tinham como objetivo atingir o Reino, de acordo com a agência de notícias estatal jordana Petra.

Lusa / Adicionar como fonte informativa

VER MAIS

Os militares jordanos afirmaram que a interceção não causou vítimas, nem danos.

A Guarda Revolucionária iraniana confirmou no seu portal Sepah News que realizou um ataque que visou um "complexo que alberga forças terroristas dos Estados Unidos na região de Rukban", segundo a agência de notícias AFP.

A Jordânia, que tem no seu território forças militares norte-americanas, tem sido um alvo frequente do Irão desde o colapso do acordo de entendimento provisório entre os iranianos e Washington para encerrar a guerra no Médio Oriente, que teve início no final de fevereiro.

O Irão atacou hoje instalações norte-americanas de radares e defesa antiaérea em vários países do Golfo, advertindo Washington para "ataques ainda mais poderosos", num conflito que ameaça alargar-se com o envolvimento dos rebeldes Huthis do Iémen.

Já o exército dos Estados Unidos anunciou ter concluído a décima noite consecutiva de bombardeamentos contra a República Islâmica, atingindo centros de comando militar e alvos marítimos, com o objetivo de "reduzir a capacidade do Irão de continuar a atacar navios comerciais que transitam no estreito de Ormuz".

A Guarda Revolucionária afirmou ter intercetado dois petroleiros pelo estreito de Ormuz, ao largo de Omã, reclamando a autoria de "explosões que provocaram incêndios significativos a bordo".

A agência britânica de segurança marítima UKMTO tinha relatado anteriormente que um navio tinha sido atingido por um "projétil não identificado" a cerca de 15 quilómetros a nordeste de Limah, em Omã, acrescentando depois que a tripulação abandonou a embarcação.

Tópicos
PUB
PUB