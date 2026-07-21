Governo da Jordânia diz que país foi alvo de drones iranianos

Os militares jordanos afirmaram que a interceção não causou vítimas, nem danos.

A Guarda Revolucionária iraniana confirmou no seu portal Sepah News que realizou um ataque que visou um "complexo que alberga forças terroristas dos Estados Unidos na região de Rukban", segundo a agência de notícias AFP.

A Jordânia, que tem no seu território forças militares norte-americanas, tem sido um alvo frequente do Irão desde o colapso do acordo de entendimento provisório entre os iranianos e Washington para encerrar a guerra no Médio Oriente, que teve início no final de fevereiro.

O Irão atacou hoje instalações norte-americanas de radares e defesa antiaérea em vários países do Golfo, advertindo Washington para "ataques ainda mais poderosos", num conflito que ameaça alargar-se com o envolvimento dos rebeldes Huthis do Iémen.

Já o exército dos Estados Unidos anunciou ter concluído a décima noite consecutiva de bombardeamentos contra a República Islâmica, atingindo centros de comando militar e alvos marítimos, com o objetivo de "reduzir a capacidade do Irão de continuar a atacar navios comerciais que transitam no estreito de Ormuz".

A Guarda Revolucionária afirmou ter intercetado dois petroleiros pelo estreito de Ormuz, ao largo de Omã, reclamando a autoria de "explosões que provocaram incêndios significativos a bordo".

A agência britânica de segurança marítima UKMTO tinha relatado anteriormente que um navio tinha sido atingido por um "projétil não identificado" a cerca de 15 quilómetros a nordeste de Limah, em Omã, acrescentando depois que a tripulação abandonou a embarcação.