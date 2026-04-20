Governo de Macau alvo de quatro milhões de ciberataques por mês

Numa resposta a perguntas do deputado Vong Hou Piu sobre o atual uso de inteligência artificial (IA) na melhoria da eficiência da administração pública, a Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP) confirmou que, apesar do elevado volume de ataques cibernéticos registado ao longo de 2025, não ocorreu até à data qualquer incidente de segurança.

As autoridades da cidade semi-autónoma chinesa atribuíram este registo de defesa a uma "equipa de monitorização dedicada" e a um "rigoroso regime de gestão de segurança", concebido para proteger a infraestrutura eletrónica e os dados sensíveis da cidade.

O Governo de Macau tem acelerado a integração da IA nas operações internas, com a SAFP a iniciar testes de uma plataforma em grande escala para agilizar tarefas administrativas como a análise de dados, o processamento de documentos e a redação de atas de reuniões.

Para mitigar os riscos associados a esta nova tecnologia, o SAFP sublinhou que a plataforma de IA está alojada no Centro de Computação em Nuvem do Governo e é de uso exclusivamente interno.

"O SAFP continuará a monitorizar os riscos de ciberataques, respondendo atempadamente e reforçando as capacidades de deteção e bloqueio de intrusões", afirmaram os serviços, salientando que a cibersegurança continua a ser um pilar da estratégia de governação eletrónica do Executivo.

As autoridades do território acrescentaram que o impulso para a modernização deverá também transformar o pessoal da função pública, com os futuros processos de recrutamento poderão ser atualizados para incluir a proficiência em IA como critério de seleção.

"No âmbito do regime atual, os júris de concurso têm a discricionariedade de ponderar conhecimentos de tecnologia de IA em provas e entrevistas, garantindo que os novos recrutas estão preparados para a transição digital", indicaram.

O Governo defende que as atualizações tecnológicas são essenciais para melhorar a qualidade do serviço prestado e a eficiência do trabalho em todos os departamentos públicos.