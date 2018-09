Governo diz estar atento à situação dos portugueses detidos na Venezuela

Foto: Marco Bello - Reuters

“Queria garantir que todas as diligências do ponto de vista da proteção consular estão a ser desenvolvidas e desencadeadas tendo em vista garantir o apoio àqueles que estão identificados como cidadãos de origem portuguesa”, declarou José Luís Carneiro.



O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, revelou no sábado que convocou o embaixador venezuelano em Lisboa, Lucas Rincón Romero, para lhe transmitir a preocupação do Governo português perante as detenções.



O ministro venezuelano dos Negócios Estrangeiros, Jorge Arreaza, afirmou através do Twitter que “na Venezuela impera o Estado de Direito e de Justiça” e que “As suas instituições investigam qualquer delito que se cometa, sem se preocuparem com a origem ou a procedência dos suspeitos, garantindo sempre o devido processo e acesso à justiça”.