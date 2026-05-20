Governo dos EUA concorda abandonar reivindicações fiscais contra Trump

Como parte do acordo, os EUA estão "para sempre impedidos e excluídos" de examinar ou processar Donald Trump, os seus filhos e os atuais assuntos fiscais da organização Trump, segundo um documento de uma página publicado hoje no site do Departamento de Justiça norte-americano.

O acordo, que marca um uso extraordinário do poder executivo, vai além da resolução de litígios e efetivamente ajuda a proteger o presidente de um maior exame das suas finanças e conduta legal.

A medida surge depois de a administração Trump ter anunciado na segunda-feira a criação de um fundo de quase 1,8 mil milhões de dólares para compensar aliados do presidente republicano que acreditam ter sido investigados e processados injustamente, um arranjo que democratas e órgãos de fiscalização do governo ridicularizaram, como "corruptos" e inconstitucionais.

O "Fundo Anti-Armação" de 1,776 mil milhões de dólares permitirá que pessoas que acreditam ter sido alvo de processos por motivos políticos, incluindo por parte do Departamento de Justiça da administração Biden, possam candidatar-se a pagamentos, criando o que o procurador-geral interino Todd Blanche chamou de "um processo legal para que as vítimas de `lawfare` e de instrumentalização sejam ouvidas e possam tentar a indemnização."

Blanche, que foi questionado hoje pelos legisladores no Capitólio, não descartou a possibilidade de que pessoas que praticaram violência durante o motim de 06 de janeiro de 2021 no Capitólio dos EUA possam ser consideradas para receber pagamentos do novo fundo.

Legisladores democratas e órgãos de fiscalização de ética criticaram a criação do fundo, dizendo que era corrupto, opaco e tinha potencial para se tornar um "fundo de manobra" para o presidente e seus aliados.

O senador Ron Wyden, D-Ore disse que os democratas pretendem "combater cada elemento deste acordo de auto serviço."

"Isto não é apenas mais um hediondo corrupto da administração mais corrupta da história, é claramente uma violação da lei que proíbe a interferência de funcionários do poder executivo nas auditorias do IRS".

O fundo foi anunciado depois de Trump, os seus filhos Eric Trump e Donald Trump Jr., e a Organização Trump concordarem em desistir do seu processo contra o IRS e o Departamento do Tesouro.

O processo alegava que uma fiscalização de registos fiscais confidenciais lhes causou danos reputacionais e financeiros e afetou negativamente a sua posição pública, entre outras alegações.

De acordo com um acordo de liquidação separado, publicado no site do Departamento de Justiça na segunda-feira, Trump receberá um pedido formal de desculpas do governo dos EUA, mas "não receberá qualquer pagamento monetário ou indemnização de qualquer tipo" do acordo.

Trump disse aos jornalistas na Casa Branca na segunda-feira que o fundo é dedicado a "reembolsar pessoas que foram horrivelmente tratadas."