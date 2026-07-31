Governo português segue com grande preocupação crise migratória em Ceuta

Em comunicado, o Executivo português adianta que, desde a primeira hora, tem sido informado pelo Governo espanhol, que tem dado garantias de que, em estreita coordenação e cooperação com as autoridades marroquinas, fará reverter o fluxo de milhares de pessoas nestas semanas e, em especial, nos últimos dois dias.



O Governo português reafirma que a integridade do sistema Schengen depende de um rigoroso controlo de fronteiras e do combate determinado a todas as formas de imigração ilegal.



Portugal mantém-se em contacto permanente com os Governos de Espanha e Marrocos. Neste âmbito, as autoridades portuguesas, designadamente a GNR e a Polícia Marítima, estão articuladas com as autoridades congéneres espanholas e a agir em concertação.

