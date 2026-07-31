Governo português segue com grande preocupação crise migratória em Ceuta

Governo português segue com grande preocupação crise migratória em Ceuta

Depois da entrada irregular de dezenas de milhares de migrantes no enclave espanhol, o governo de Luís Montenegro esclarece que as autoridades portuguesas, designadamente a GNR e a Polícia Marítima, estão articuladas e a agir em concertação com as congéneres espanholas.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa

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Em comunicado, o Executivo português adianta que, desde a primeira hora, tem sido informado pelo Governo espanhol, que tem dado garantias de que, em estreita coordenação e cooperação com as autoridades marroquinas, fará reverter o fluxo de milhares de pessoas nestas semanas e, em especial, nos últimos dois dias.

O Governo português reafirma que a integridade do sistema Schengen depende de um rigoroso controlo de fronteiras e do combate determinado a todas as formas de imigração ilegal.

Portugal mantém-se em contacto permanente com os Governos de Espanha e Marrocos. Neste âmbito, as autoridades portuguesas, designadamente a GNR e a Polícia Marítima, estão articuladas com as autoridades congéneres espanholas e a agir em concertação.
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