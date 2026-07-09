Governo sírio afirma ter prendido responsáveis por atentado em Damasco

"A célula responsável pelos ataques terroristas que atingiram Damasco há dois dias já está sob a nossa custódia", declarou o ministro sírio do Interior, Anas Khattab, numa publicação na rede social X.

O responsável prometeu ainda divulgar as identidades dos membros da célula terrorista e as respetivas funções, assim que a investigação for concluída.

Uma pessoa morreu e outras 36 ficaram feridas nas explosões quase simultâneas de duas bombas de fabrico caseiro na manhã de terça-feira, perto do hotel onde o Macron pernoitou, entre segunda e terça-feira.

Nos momentos das explosões, Macron já havia tinha deixado o hotel para se reunir com o homólogo sírio, Ahmad al-Charah.

A visita do Presidente de França foi a primeira de um líder de um país do Ocidente à Síria desde que a coligação islamista assumiu o poder e sucedeu a Bashar al-Assad, após mais de 13 anos de guerra civil.