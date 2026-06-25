Governo timorense decreta tolerância de ponto para cerimónias fúnebres de Lu Olo

O executivo justifica a decisão com o facto de o percurso político do ex-Presidente estar "profundamente ligado à luta pela independência", pelas funções oficiais que ocupou e pelo "número elevado de pessoas que pretende prestar a última homenagem" a Francisco Guterres.

Francisco Guterres "Lu Olo", de 71 anos, que morreu domingo num hospital na Malásia, foi Presidente da República Democrática de Timor-Leste entre 2017 e 2022, tendo também exercido os cargos de presidente da Assembleia Constituinte e do Parlamento Nacional.

Na qualidade de presidente da Assembleia Constituinte, "Lu Olo" proclamou oficialmente a restauração da independência de Timor-Leste em 20 de maio de 2002, e deu posse a Kay Rala Xanana Gusmão como Presidente da República.

O velório de "Lu Olo" começou segunda-feira na sua residência e vai prolongar-se até hoje.

As cerimónias fúnebres de sexta-feira começam no Comité Central da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), partido do qual era presidente, seguindo depois para o quartel-general das forças de defesa timorenses e para a Presidência da República.

A seguir será realizada uma missa na Catedral de Díli e prestada uma última homenagem no Parlamento Nacional, sendo depois o funeral realizado no Jardim dos Heróis, em Metinaro, nos arredores de Díli.