Grace e Henri. Dois furacões devastam EUA e México

O furacão Grace já provocou dezanove mortes, no México e nos EUA. Os ventos fortes e as inundações provocaram cenários de destruição nos dois países. Ventos de quase 200 quilómetros por hora e chuvas torrenciais anunciaram a chegada do furacão Grace ao Estado mexicano de Veracruz.