Grande tempestade de inverno ameaça milhões de pessoas nos Estados Unidos

Uma tempestade de inverno de grandes proporções avançava hoje para o nordeste dos Estados Unidos, após fortes nevões no centro do país, com cortes de energia e de transportes a afetar milhões de pessoas.

Lusa /

O serviço meteorológico nacional (NWS) alertou para queda de neve abundante e acumulação de gelo com potenciais consequências "catastróficas à escala local", desde as planícies do sul até ao litoral atlântico, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

No total, 20 estados e a capital norte-americana, Washington, declararam o estado de emergência e muitos supermercados registaram ruturas de mercadorias, com a tempestade a poder afetar 200 milhões de pessoas.

Cerca de 14.000 voos com destino ou partida nos Estados Unidos foram cancelados durante o fim de semana, de acordo com a plataforma FlightAware.

A tempestade, descrita pelo NWS como "invulgarmente extensa e de longa duração", é provocada pela chegada de uma massa de ar ártico proveniente do Canadá.

Em Nova Iorque, onde se espera que as temperaturas permaneçam negativas durante todo o dia e até 30 centímetros de neve no Central Park, o presidente da câmara, Zohran Mamdani, pediu que se evitem deslocações não essenciais.

As quedas de neve já foram registadas no sábado no centro dos Estados Unidos, nomeadamente no Kansas, Oklahoma e Missouri.

Em Dallas, cidade habituada a climas mais amenos, os termómetros desceram aos seis graus Celsius negativos (-6 °C).

Em Houston, cidade com perto de 2,4 milhões de habitantes, abriram centros de acolhimento para pessoas em situação de sem-abrigo.

"Esta noite, o frio provavelmente matar-me-ia", disse à AFP uma pessoa nessa situação, Caroll Eaton, 71 anos, recordando que a rede elétrica do Texas já tinha sofrido uma falha geral numa tempestade em 2021.

Segundo o `site` poweroutage.us, mais de 180.000 casas e empresas estavam sem eletricidade hoje de manhã, incluindo 45.000 no Texas e 67.000 no estado vizinho do Louisiana.

O Presidente Donald Trump aprovou declarações de emergência para 12 estados, permitindo o destacamento mais rápido da Fema, a agência de gestão de catástrofes.

"Mantenham-se em segurança e quentes", exortou Trump nas redes sociais.

Trump tinha aproveitado na sexta-feira a chegada da tempestade para manifestar ceticismo sobre as alterações climáticas.

"Os insurgentes ambientais poderiam explicar-me, por favor: o que aconteceu ao aquecimento global?", ironizou.

A comunidade científica debate a relação entre o clima e estas tempestades, que ocorrem quando o ar ártico escapa para o continente norte-americano.

Os investigadores notam que as perturbações no vórtice polar são mais frequentes há 20 anos, o que pode dever-se ao aquecimento rápido do Ártico, embora sublinhem a necessidade de mais dados para estabelecer uma ligação firme.

A governadora de Nova Iorque, Kathy Hochul, alertou que "cinco ou seis minutos no exterior podem ser literalmente perigosos para a saúde".

As autoridades avisaram que o frio extremo pode persistir durante uma semana, com temperaturas que podem descer abaixo dos -45°C em algumas regiões.

