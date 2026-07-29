Grécia. Dois bombeiros mortos em incêndio incontrolável na ilha de Creta

As fatalidades foram confirmadas à Agência France Press por Yiannis Artopios, porta-voz adjunto do Corpo de Bombeiros da Grécia. "Dois bombeiros perderam a vida em serviço", afirmou.





os operacionais ficaram encurralados pelas chamas dentro do camião de bombeiros, no sopé de uma montanha perto da cidade de Rethymno, no oeste de Creta.

"O vento muda de direção constantemente", disse o presidente da câmara local, Yiannis Tatarakis, à ERT. Os operacionais "podem facilmente ficar presos", acrescentou. "O incêndio está fora de controlo", afirmou por seu lado Sifis Vavourakis, um funcionário municipal local, ao canal público, acrescentando que a frente de fogo se estendia por mais de 15 quilómetros. A emissora pública ERT referiu que, no oeste de Creta.





Cerca de 110 bombeiros, apoiados por 27 camiões de bombeiros e quatro aeronaves, foram mobilizados para o local, segundo os bombeiros.





Seis aldeias cretenses foram evacuadas.

A Grécia está a enfrentar vários focos de incêndio estão a devastar a ilha de Paros, uma das mais afetadas, e a ilha de Lesbos, bem como as regiões da Messénia e da Lacónia, na península do Peloponeso.





Dez aldeias em Paros evacuadas

Na ilha de Paros, a noite de terça para quarta-feira foi "difícil", mas o incêndio baixou de intensidade pela manhã, confirmou Vazeos Petropoulos, o responsável local por Paros e pela ilha vizinha de Antiparos.





As autoridades locais ordenaram a evacuação de dez aldeias da ilha, terça-feira, por precaução. Situada no arquipélago das Cíclades (sudeste), no Mar Egeu, Paros é uma das ilhas turísticas mais populares da região, a seguir a Santorini.

Dezenas de incêndios florestais deflagraram em toda a Grécia nos últimos dias, durante uma onda de calor de três dias que ocorreu na semana passada, com temperaturas a atingir os 43°C em algumas zonas.





Os incêndios foram controlados a tempo, sem causar vítimas ou danos graves, segundo os bombeiros.





c/agências

A progressão das chamas é empurrada por ventos que atingem os 74 km/h. As florestas estão a arder ainda mais facilmente porque a vegetação e os solos europeus estão muito secos há meses, uma seca agravada pelas ondas de calor excepcionais que atingiram o continente em Junho e Julho, provocando ainda mais evaporação da água.Em Lesbos, junto cidade de Plomari, 50 bombeiros, 13 camiões de bombeiros e seis aeronaves combatem um incêndio que deflagrou perto de um aterro sanitário, informou também o corpo de bombeiros.De acordo com o site oficial dos serviços meteorológicos, esta foi a terceira vez desde 2011 que a marca dos 40°C foi atingida tão tarde na temporada, depois de 20 de julho de 2015 e 30 de julho de 2013.