Grupo armado ocupa sede de distrito afegão em ato inédito após regresso talibã

"Na noite de sexta-feira, vários indivíduos irresponsáveis e mal-intencionados atacaram a sede do distrito de Yaftal, na província de Badakhshan, enquanto autoridades distritais de alto escalão estavam de folga", relatou Ehsanullah Kamgar, porta-voz do Comando da Polícia da Província de Badakhshan.

Kamgar acrescentou que a reação das forças de segurança obrigou os membros do grupo armado a recuar, com vários a serem presos e outros a conseguirem escapar.

O responsável esclareceu ainda que as operações de busca estão em curso para capturar os fugitivos.

Segundo o porta-voz da polícia, a milícia denomina-se "Sepahiyan-e Mihan" - Soldados da Pátria, em português -- e assumiu, em comunicado, a responsabilidade pela invasão da sede de distrito, alegando ter controlado o edifício por várias horas e apreendido equipamentos militares.

O incidente marca o primeiro caso de um grupo armado a tomar temporariamente a sede de um distrito afegão desde que os talibãs voltaram a controlar o Afeganistão, após terem estado pela primeira vez no poder entre 1996 e 2001.