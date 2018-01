Partilhar o artigo Grupo dos sete países do Sul da União Europeia reuniu-se em Roma Imprimir o artigo Grupo dos sete países do Sul da União Europeia reuniu-se em Roma Enviar por email o artigo Grupo dos sete países do Sul da União Europeia reuniu-se em Roma Aumentar a fonte do artigo Grupo dos sete países do Sul da União Europeia reuniu-se em Roma Diminuir a fonte do artigo Grupo dos sete países do Sul da União Europeia reuniu-se em Roma Ouvir o artigo Grupo dos sete países do Sul da União Europeia reuniu-se em Roma